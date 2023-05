M. Maldeikis: čekiukų istorija politiniam elitui tapo spyriu į užpakalį

Nemaža dalis rinkėjų nusivylė ir premjere, kuri čekių skandalo metu atsisakė atleisti švietimo ministrę. Šio pirmadienio TV3 laida „Karštai su tv3.lt“ kvies pasiaiškinti – kur dingo konservatorių žadėti aukšti moralės standartai?

Apie tai šį pirmadienį diskutuos „Laisvės TV“ įkūrėjas Andrius Tapinas ir Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Matas Maldeikis.

Visuomenė liko labai nustebusi, kai premjerė Ingrida Šimonytė, ne kartą gynusi savo ministrus, net ir po čekių skandalo pareiškė pasitikinti švietimo ministre Jurgita Šiugždiniene. O po kelių dienų premjerė su Gabrieliumi Landsbergiu išplatino laišką, kuriame teigė, kad, neva, ministrė buvo sudeginta ant sakralinio laužo. Rinkėjai ėmė stebėtis – kur dingo konservatorių žadėti aukšti moralės standartai? Tačiau užuot prisiėmę atsakomybę, ne vienas ėmė ieškoti kaltų kitur, o galiausiai užsipuolė ir patį A. Tapiną.

Vis dėlto A. Tapinas laidoje tikins, kad tokia reakcija – gana tikėtina. „Naujai iškepta konservatorių partijos narė, europarlamentarė, ponia Aušra Maldeikienė, puolė labai intensyviai – mane apkaltino mokesčių slėpimu ir kad dėl to kenčia neįgalieji. Buvo daug tokių naratyvų. Gal kažkas tai strategavo, o gal tai buvo panikos reakcija – neva, jei sukompromituosi tą žmogų, kuris viską viešina, tai tarsi jūsų pačių nuodėmės sumažės“, – sakys jis.

Iš esmės, turime tris krizes. Viena yra čekiukų, antroji – kaip į tai reaguoja politikai, ir trečioji – ką mes darome toliau.

Tačiau tai A. Tapinui ir jo komandai netrukdo nuosekliai laikytis savo plano: „Pagal mūsų planą, kažkur tokiu metu turėjo prasidėti pinigų grąžinimai į rajonų biudžetus, ir tai prasidėjo. Beje, reikia atkreipti dėmesį, kad kol kas pinigus grąžina tik konservatoriai.“

Savo ruožtu M. Maldeikis tikins, kad A. Tapino pradėta čekių istorija davė pradžią trims krizėms: „Čekiukų istorija, kurią iškėlė ponas Tapinas, visam politiniam elitui tapo labai dideliu spyriu į užpakalį ir už tai norisi jam padėkoti. Didžiosios dalies politikų reakcijų buvo skubota ir klaidinga. Ir tai iššaukė tam tikrą nepasitikėjimą, todėl dabar visuomenėje turime nepasitikėjimo krizę. Iš esmės, turime tris krizes. Viena yra čekiukų, antroji – kaip į tai reaguoja politikai, ir trečioji – ką mes darome toliau. Visi laukiame, skaitome, ir, tiesą sakant, mėgaujamės tuo, ką iškėlė ponas Tapinas. O politikai į tai reaguoja skubotai ir neteisingai – visi, kurie pabandė išsisukti, iš esmės nuskendo.“

Vis dėlto, anot M. Maldeikio, šį skandalą skaudžiausiai išgyvena konservatoriai. Jis laidoje pastebės, kad žmonės, kurie domisi šia istorija, yra tie patys konservatorių rinkėjai, todėl jiems ši tema itin jautri.

„Tai yra jautrios temos mums kaip politikams dėl to, kad tai yra apie mus, apie tą rinkėją, kuriam tai yra svarbu. Kitų partijų rinkėjams ši tema nėra tokia svarbi. Esu įsitikinęs, kad Lietuvoje korupcijos priėmimo slenkstis – tai, kaip žmonės vertina korupciją – yra žymiai mažesnis, nei mes galvojame. Tėvynės Sąjungos reakcija buvo labai logiška, nes parodė, kad mūsų bendruomenei tai skauda. Kitos partijos galės pirmu numeriu kelti žmogų, kuris du televizorius paėmė, tačiau mes sau taip leisti negalime“, – tikins Seimo narys.

TV3 nuotr.

Savo ruožtu A. Tapinas tikins priešingai – pirminę konservatorių reakciją į skandalą jis vadins lėta ir abejinga. Taip pat skandalas rūpi ne tik šios partijos atstovams.

„Nereikia sakyti, kad tik konservatorių rinkėjams rūpi korupcija. Gaunu galybes laiškų ir žinučių iš mažesnių miestelių, kadangi žmonės, nepriklausomai nuo to, už kokią partiją balsavo, dabar yra labai pikti, nes puikiai supranta šią situaciją. Jie žiūri ne per partinę prizmę, o per tai, kad mano gerbiamas žmogus – profesorius, advokatas, mokytojas – klastoja dokumentus ir traukia suglamžytus čekius, atsiskaitinėja su 20 kortelių. Tai yra nusivylimas nepriklausomai nuo partijos“, – sakys jis.

