LVŽS kels A. Verygos kandidatūrą į 2024 m. vyksiančius prezidento rinkimus

„Mes norime matyti augančią, ekonomiškai stiprią Lietuvą, saugančią savo istoriją, kalbą, kultūrinį paveldą ir tradicijas. Mūsų nuomone Aurelijus Veryga yra geriausias kandidatas, kuris turi politinį stuburą ir užtikrintą nepažeidžiamumą, aiškią Lietuvos viziją, su tradicinės šeimos puoselėjimu, palankios infrastruktūros šeimoms regionuose kūrimu, ko šiandien siekia absoliuti Lietuvos gyventojų dauguma. Su tokiu prezidentu Lietuva būtų laisva ir vieninga, o ne ieškanti priešų šalies viduje ir už jos ribų“, – sakė R. Karbauskis.

A. Veryga dėkoja partijos kolegoms už išreikštą pasitikėjimą ir sako, kad girdi Lietuvos žmonių lūkesčius gyventi oriai ir saugiai bei dės visas pastangas, jog Lietuva būtų visapusiškai stipri, sauganti žmogaus gyvybę ir sveikatą, puoselėjanti darnią šeimą ir bendruomenę, kurianti darnią ekonominę ir politinę aplinką, pamatinius gėrius.

A. Veryga gimė 1976 m. rugpjūčio 8 d. Užventyje, Kelmės rajone. 1982–1994 m. mokėsi Užvenčio vidurinėje mokykloje. 1994–2000 m. studijavo Kauno medicinos akademijos (KMA, nuo 1998 m. universitetas) Medicinos fakultete, įgijo medicinos gydytojo profesiją. 1998–1999 m. KMU studentų korporacijos „Fraternitas Lituanica“ pirmininkas. 2004 m. baigė rezidentūrą ir įgijo psichiatrijos gydytojo kvalifikaciją. Tais pačiais metais suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis (disertacijos tema: „Priklausomybės nuo tabako epidemiologinės situacijos bei pagalbos metantiems rūkyti efektyvumo įvertinimas“).

2004 m. pradėjo gydytojo psichiatro praktiką. Nuo 2009 m. KMU (nuo 2010 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU) Profilaktinės medicinos (vėliau Sveikatos psichologijos) katedros docentas. Nuo 2011 m. LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų instituto vadovas. 2015–2016 m. LSMU Sveikatos psichologijos katedros profesorius.

2000 m. su kolegomis inicijavo ir įkūrė Kauno miesto jaunimo narkologijos pagalbos centrą, iki 2007 m. centro vadovas. 2004 m. su kolegomis įkūrė Nacionalinę tabako kontrolės koaliciją, šios organizacijos prezidentas. 2005–2012 m. Nacionalinės sveikatos tarybos narys. Nuo 2008 m. LR Seimo sveikatos reikalų komiteto neetatinis ekspertas.

Nuo 2008 m. Europos rūkymo prevencijos tinklo ENSP (European network for smoking prevention) valdybos narys, nuo 2009 m. Šiaurės šalių alkoholio ir narkotikų prevencijos tinklo NORDAN (The Nordic Alcohol and Drug Policy Network) valdybos narys. Nuo 2012 m. Kauno miesto Bendruomenės sveikatos tarybos narys. 2016 m. LR Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro stebėtojų tarybos narys.

2009–2012 m. ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus visuomeninis patarėjas narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos klausimais. 2016 m. kandidatas į LR Seimą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąraše, nuo 2016 m. lapkričio 14 d. LR Seimo narys. Nuo 2016 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 14 d. LVŽS suformuotoje Vyriausybėje – LR sveikatos apsaugos ministras.

Nuo 2018 m. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys.