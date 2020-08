L. Linkevičius apie Baltarusiją: visi pralaimi, įskaitant ir A. Lukašenką

Ministras mano, kad neramumai Baltarusijoje eina į tam tikrą aklavietę, ir atkreipia dėmesį, kad nestabilia padėtimi šalyje greičiausiai bandys pasinaudoti Rusija, didindama savo įtaką.

„Aš manau, kad šioje situacijoje visi pralaimi, įskaitant ir prezidentą A. Lukašenką, kurio statusas po rinkimų savotiškas, nes jų rezultatų nepripažįsta ne tik Lietuva, bet ir tarptautinė bendruomenė. Galima daryti prielaidas, kad vadovaujamasi supratimu, jog jie valdo situaciją, jog jie turi tam mandatą, turi tam teisę“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį teigė L. Linkevičius.

„Tačiau matosi, kad (valdžia – ELTA) susiduria su tam tikrais sunkumais, nes šitie judėjimai yra decentralizuoti, chaotiški, neaišku, kur jų centrai, kiek tų centrų. Tai nėra tik Minskas, tai apie 30 miestų. Todėl ir paskutiniai sulaikymai yra tokie chaotiški, kai į specialiųjų tarnybų tinklus patenka visiškai atsitiktiniai žmonės. Todėl visa tai einą į tam tikrą aklavietę, mano požiūriu“, – pridūrė jis.

L. Linkevičius taip pat atkreipia dėmesį į kylančią grėsmę, kad nestabilią situaciją savo naudai tiek politiškai, tiek ekonomiškai greičiausiai bandys išnaudoti Rusija, didindama savo įtaką šalyje.

„Nepaisant visų įspėjimų, tebekeliami klausimai apie išorines grėsmes, apie kitų šalių kišimąsi, tačiau matėme, kad pastaruoju metu, kalbant apie Rusijos galimą įtaką, tai Rusijos prezidentas buvo pirmasis, kuris pasveikino. (...) Taip kad reikia daryti prielaidą, jog ir šiuo požiūriu, jeigu situacija tokia labai neaiški ir nestabili, tai Baltarusija ateityje bus dar labiau išnaudojama tiek politiškai, tiek ekonomiškai“ , – savo poziciją išsakė L. Linkevičius.

Įtampa Baltarusijoje kilo po sekmadienį vykusių Baltarusijos prezidento rinkimų. Jie baigėsi be netikėtumų – laimėtoju nedemokratiškais laikomuose rinkimuose paskelbtas jau ketvirtį amžiaus šalį valdantis A. Lukašenka. Dėl to Minske ir kituose Baltarusijos miestuose prasidėjo masinės protesto akcijos, kurios virto susirėmimais su teisėsauga. Nepaisydami specialiųjų milicijos pajėgų naudojamo smurto, ketvirtą vakarą iš eilės žmonės daugelyje Baltarusijos miestų išėjo į gatves, reikalaudami prezidento A. Lukašenkos atsistatydinimo. Per protestus vėl suimta dešimtys asmenų, yra ir sužeistųjų.

Pagrindinė A. Lukašenkos oponentė Baltarusijos prezidento rinkimuose Sviatlana Cichanouskaja atmetė oficialius rezultatus. Vėliau užsienio reikalų ministras L. Linkevičius pranešė, kad jai dėl savo saugumo teko atvykti į Lietuvą.