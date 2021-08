L. Kasčiūnas: tai, ką mačiau pasienyje su Baltarusija, buvo profesionalu

„Tai, ką aš mačiau, buvo profesionalu, aukštame lygyje, labai oru ir išlaikyta. Man atrodo, kad mūsų pareigūnų darbas vertas aukščiausio įvertinimo“, – žurnalistams Seime penktadienį teigė L. Kasčiūnas.

Jis taip teigė paklaustas, kaip vertina Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vadovo Vytauto Valentinavičiaus komentarus feisbuke apie migrantų atgrasymą pasienyje.

V. Valentinavičius pasakojo paryčiais – jau po 4 val. ryto – stebėjęs, kaip pasieniečiai bando atgrasyti 45 migrantų grupę, kuri buvo grąžinta į Baltarusiją, tačiau liko stovėti pasienyje ir prašytis įleidžiami į Lietuvą.

„Grupė žmonių išsirikiuoja ir laukia, klausia, „how can we legally to enter Lithuania?” (Kaip legaliai galėtume patekti į Lietuvą? – BNS) Pareigūnai šaukia – „go away” (Atsitraukite – BNS)“, – feisbuke penktadienį rašė V. Valentinavičius.

Tai, ką aš mačiau, buvo profesionalu, aukštame lygyje, labai oru ir išlaikyta.

Jis, pasienyje vykdęs kankinimų prevenciją, taip pat teigė, kad iš Baltarusijos pusės buvo girdimi šūviai netoli vietos, kur sieną kirto 34 asmenų grupė.

„Deja, grąžinti šių asmenų toje pačioje vietoje Lietuvos pasieniečiai nebegali, nes 5.30 val. pasigirsta Baltarusijos pasieniečių automatų šūviai į orą, išstatomi Baltarusijos pasieniečiai su šalmais, bananais ir skydais. Automatų šūviai į orą nenutyla, tad negalėdami šios žmonių grupės grąžinti toje pačioje vietoje, Lietuvos pareigūnai susodino juos į autobusiuką ir nuvežė juos prie 125-126 sienos ženklo, kur žmonės buvo išlaipinti ir šūksniais „go, go, go” (Eikite, eikite, eikite – BNS) palydėti Baltarusijos link. Migrantai lydimi pareigūnų ir karių šūksnių lėtai judėjo Baltarusijos link“, – pasakojo Seimo kontrolierių įstaigos atstovas.

L. Kasčiūnas sakė su įstaigos atstovu užkardoje buvęs iki 3 val. nakties.

„Aš nenoriu, kad būtų tokia situacija, jog žmogaus teisių gynėjai, nevyriausybininkai, kontrolieriai, kontrolierių įstaigų vadovai ar dar kažkas taptų nelegalios migracijos draugais ir skatintojais. Pareigūnai gina Lietuvos sieną, jie gina Europos civilizaciją, daro visa tai pagal politikų įpareigojimus“, – teigė L. Kasčiūnas.

„Jeigu suvaldysime šitą krizę, mes tą tikrai padarysime, pasieniečiai bus kaip Amerikoje ugniagesiai po Rugsėjo 11-osios“, – pridūrė jis.

NSGK pirmininkas taip pat teigė negirdėjęs šūvių iš Baltarusijos pusės, o pasieniečių sprendimus vertinantis humaniškai.

„Labai humaniški pareigūnų sprendimai. Jeigu yra mama su vaikučiu ar kitos pažeidžiamos grupės, jos yra atskiriamos, jos yra įleidžiamos, o visi kiti yra palydimi atgal“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.

Būtume pirmieji regione, turintys tokį solidų fizinį barjerą

L. Kasčiūnas teigia, kad siūlomas fizinio barjero Baltarusijos pasienyje modelis visiškai minimizuotų neteisėtų migrantų patekimo į Lietuvą galimybes. Politiko teigimu, fizinis barjeras susidėtų iš piramidės principu nutiestos koncertinos ir šalia jos pastatytos 4 metrus siekiančios stacionarios tvoros.

„Įvertinus tai, ką mums pristatė VSAT vadas, mano požiūriu, yra geras sprendinys. Kodėl – dažniausiai fiziniai barjerai yra įveikiami dviem būdais, ką rodo Vengrijos patirtis, arba kasamasi iš apačios, arba su kelių metrų kopėčiomis, dažniausiai 4 metrų aliumininėmis kopėčiomis, bėgama ir bandoma persisverti į kitą sienos pusę“, – žurnalistams Seime po bendro Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Biudžeto ir finansų komitetų posėdžio teigė L. Kasčiūnas.

Tai yra tokia konstrukcija, per kurią prasikasti, nes tvora turės ir betonavimo elementų, bus be galo sudėtinga, o perlipti – irgi taip pat.

NSGK komiteto pirmininkas sako, kad Seimui siūlomas fizinio barjero modelis maksimaliai minimizuotų neteisėtų migrantų patekimo į Lietuvą galimybes.

„Modelis, kuris yra siūlomas, jis sudarytas iš dviejų ramsčių. Pirmiausiai piramidės principu projektuojama koncertina, tai yra trys rulonai, du rulonai, vienas rulonas ant viršaus ir šalia jo yra 4 metrų stacionari tvora su tam tikrais koncertinos, spygliuotos tvoros, elementais ant viršaus. Tai yra tokia konstrukcija, per kurią prasikasti, nes tvora turės ir betonavimo elementų, bus be galo sudėtinga, o perlipti – irgi taip pat“, – sakė komiteto pirmininkas.

„Tai, manyčiau, kad tai labai geras sprendinys, ir reikia labai aiškiai suvokti, kad mes būsime pirmieji regione, turintys tokį solidų fizinį barjerą. Ir ateities migracijos srautus mes tikrai nuo mūsų valstybės nukreipsime šiuo fiziniu barjeru“, – pabrėžė jis.

Vis dėlto L. Kasčiūnas pažymėjo, kad siekiant užtikrinti maksimalų saugumą būtina fizinį barjerą derinti su pareigūnų patruliavimu pasienyje.

„Be abejo, tam reikia ir patruliavimo, pajėgumų, tai tas algoritmas, kuris šiandieną taikomas VSAT pajėgumų, santykyje su fiziniu barjeru yra labai geras sprendinys. Mes minimizuotume nelegalią migraciją tokiu atveju iki visiško minimumo“, – sakė L. Kasčiūnas.

„Tai tikrai tikimės, kad tiems įstatymo projektams, kurie susiję su šiuo projektu, antradienį bus Seime pritarta“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad Ministrų Kabinetas penktadienį surengtame posėdyje apsisprendė Seimui pateikti įstatymo projektą, kuriuo būtų sudarytos teisinės sąlygos fizinio barjero pasienyje su Baltarusija statybai pradėti.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas ketvirtadienį vykusiame ministrės pirmininkės I. Šimonytės inicijuotame susitikime su opozicijos lyderiu ir Seimo frakcijų seniūnais pristatė fizinio barjero pasienyje su Baltarusija statybos projektą. Pasak VSAT vado, tokio projekto statybos pagal dabar galiojančius teisės aktus užtruktų apie dvejus metus.

Iš viso šiemet sulaikyta 4112 į Lietuvą bandžiusių patekti neteisėtų migrantų.

Šis skaičius yra dešimtimis kartų didesnis, nei buvo per visus 2020 metus. Pernai visame Lietuvos pasienyje sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104, 2017 m. – 72.

Šiemet liepą sulaikyti 2882, birželį – 473, gegužę – 77, balandį – 70, o kovą – 8 neteisėti migrantai.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 2797. Taip pat sulaikyti 200 Kongo, 131 Kamerūno, 130 Sirijos, po 91 Rusijos ir Irano, 83 Afganistano ir 79 Gvinėjos bei kitų šalių piliečiai.