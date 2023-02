Kas yra naudingi idiotai?

– Naudingi idiotai – tai žmonės, kurie savo veiksmais gali pasitarnauti priešiškoms valstybėms žinodami arba to nežinodami. Korano deginimo atveju, manau, tai visiškai naudingo idioto etaloninis pavyzdys, kuris stipriai komplikavo Švedijos narystę NATO, nes Turkija prieš rinkimus dabar jau užkaitusi ir atitolino šį procesą. Net matomi tam tikri ryšiai, kas sumokėjo už jo tą akciją. Tai būtent buvo žmonės, kurie dar neseniai dirbo su Rusija susijusiose masinėse informavimo priemonėse, orientuotose į Vakarus. Liberali demokratija, kuri yra be abejonės didžiulė vertybė, ir žmogaus teisė reikšti savo įsitikinimus yra irgi fundamentali teisė, tačiau autoritarinės valstybės gali tuo labai lengvai pasinaudoti.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Jos nesupranta šios teisės?

– Ne. Jie savo propagandą arba provokacijas siūlo traktuoti kaip kitokią nuomonę.

– Naudingi idiotai gali tai padaryti už pinigus arba iš savo kvailumo už dyka?

– Jeigu jie gauna pinigus ir tai įrodoma – jie yra šnipai, nelojalūs asmenys, galimi diversantai. Tai yra jau Baudžiamojo kodekso daugelyje šalių kategorijos. Naudingas idiotas yra tas, kuris nebūtinai gauna atlygį, bet jis tai daro paakintas, paskatintas arba gal net iš noro gauti dėmesio. Galbūt jo ideologinė platforma tokia, kad jis palankus Rusijai, nepalankus NATO, prieštarauja Švedijos narystei NATO ir dar galbūt nemėgsta islamo.

Istoriškai žiūrint, 1949 m. „New York Times“ pirmą kartą pavartota naudingo idioto samprata. Dažniausiai tai buvo žmonės, kurie savo veiksmais buvo naudingi sovietams kovojant prieš amerikiečius šaltojo karo metais. Kad ir ekologiniai judėjimai, kurie turi labai kilnią idėją, bet kartais, kai kritikuoji Amerikos imperializmą arba prisiriši prie Amerikos laivo, plaukiančio atgrasyti rusų branduolinio ginklo dislokavimą, tai jau gali būti naudinga kaip kam ir Maskvoje. Ji visada mėgindavo įgalinti visokius judėjimus neva už taiką.

– Ji gali finansuoti, duoti pinigų?

– Net galbūt įkvėpti. Aišku, manau ir pinigai, istoriškai žiūrint. Tačiau ne pas visus, gal kokie lyderiai turėjo pinigų, kiti buvo idealistai, kuriuos panaudojo.

– Ar Lietuva turi naudingų idiotų, kurie gali būti naudingi Rusijos propagandai?

– Buvo Mindaugo Puidoko atvejis. Bus ir toliau. Žmogus, manau, pats iš savęs yra tikras naudingas idiotas. Galiu ir į akis tai pasakyti. Dabar jis sako, kad Rusija Ukrainoje kovoja su kolektyviniais Vakarais, kad gali būti Vakarų puolimas prieš Rusiją, kad Rusija buvo išprovokuota.

– Kaip bus su Švedija ir Turkija?

– Reikia turėti galvoje, kad dabar rinkimų laikotarpis.

– Jie svarbūs prezidentui R. T. Erdoganui?

– Taip. Tai išgyvenimo rinkimai. Dabar reikėtų traktuoti, kad iki rinkimų nieko nebus, bet po jų bus pusantro mėnesio iki Vilniaus viršūnių susitikimo. Per juos, manau, sprendinių atsiras. R. T. Erdoganas, pasak patyrusių diplomatų, nori į tokius susitikimus atvažiuoti kaip problemų sprendėjas. Jis visą laiką tai daro, nepaisant to, kad problemas pats ir sukūrė. Taip kelia savo vertę. Prieš tai gaus galimybių iš amerikiečių nusipirkti galingiausių naikintuvų, ko dabar neturi, išeiti iš tam tikrų ribojimų, kurie pritaikyti už santykius ir reikalus su Rusija. Gavęs dividendų, ateis ir gali išspręsti. To mes tikimės.

– Jūs būtumėte nieko prieš, kad jam kas nors būtų duota dėl Švedijos narystės NATO?

– Švedijos visuomenės narystė NATO mums strategiškai svarbi. Turime spręsti. Jei jis vetuos ir toliau, tada klausimas dėl NATO Penkto straipsnio ir NATO ateities. Manau, turėsime susikalbėti su R. T. Erdoganu.