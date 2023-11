Į EŽTT teisėjus Lietuva teikia L. Jakulevičienę, E. Žiobienę, G. Sagatį

Vienas iš Lietuvos pasiūlytų trijų kandidatų Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos bus išrinktas EŽTT teisėju.

Kandidatus į EŽTT teikia Vyriausybė, gavusi prezidento pritarimą ir pasikonsultavusi su Seimu.

Kaip skelbia Teisingumo ministerija, kandidatais pretendavo tapti devyni asmenys. Darbo grupė, vykdžiusi atrankos pokalbius su pretendentais, kiekvieną pokalbyje dalyvavusį pretendentą įvertino nuo 1 iki 10 balų.

Vadovaudamasi gautais rezultatais, darbo grupė sudarė ir patvirtinto kandidatų, atitinkančių EŽTT teisėjui keliamus reikalavimus, sąrašą. Vėliau jis teiktas tvirtinti Vyriausybei.

Lietuvos pateiktą trijų kandidatų sąrašą dar vertins ET Ministrų Komiteto rezoliucija įsteigta patariamoji ekspertų kolegija. Be to, prieš balsavimą ET Parlamentinėje Asamblėjoje Lietuvos pasiūlyti kandidatai taip pat bus vertinami ir Parlamentinės Asamblėjos Teisėjų atrankos komitete.

Naujasis Lietuvos deleguotas teisėjas pakeis šiuo metu pareigas einantį teisėją Egidijų Kūrį, atsižvelgiant į jo kadencijos pabaigą.