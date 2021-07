G. Landsbergis susitikime su ET generaline sekretore iškėlė migracijos iš Baltarusijos klausimą

Ketvirtadienį užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis susitikime su Europos Tarybos (ET) generaline sekretore Marija Pejčinović Burić aptarė regiono aktualijas bei ET ir Lietuvos vaidmenį ginant pagrindines organizacijos vertybes: demokratiją, teisės viršenybę ir žmogaus teises.

Pasak pranešimo, susitikimo metu užsienio reikalų ministras akcentavo Rusijos valdžios vykdomus pilietinės visuomenės laisvių varžymus ir vengimą vykdyti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą Aleksejaus Navalno byloje, pareiškė susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios žmogaus teisių padėties Baltarusijoje. Ministras taip pat iškėlė šiuo metu Lietuvai ypač aktualią smarkiai išaugusio neteisėtų migrantų skaičiaus iš Baltarusijos į Lietuvą problemą.

M. Pejčinović Burić pabrėžė, kad, nors Baltarusija nėra ET narė, vis dėlto Taryba stebi situaciją šioje šalyje ir ne kartą yra pareiškusi susirūpinimą dėl taikių demonstrantų ir ypač žurnalistų persekiojimo, kalinimo ir kankinimo. ET generalinė sekretorė patikino, kad tiek ji, tiek ir atitinkamos ET institucijos bei ET specialusis atstovas migracijos ir pabėgėlių klausimais yra pasirengę padėti Lietuvai sprendžiant nelegalių migrantų iš Baltarusijos problemą, remiantis ET konvencijomis, tarp jų ir konvencija dėl kovos su prekyba žmonėmis, prie kurios prisijungusi ir Baltarusija, panaudojant šių konvencijų priežiūros institucijas.

G. Landsbergis pažymėjo taikos ir saugumo užtikrinimo bei konfliktų sprendimo ET erdvėje, ypač Pietų Kaukazo regione – Armėnijoje, Azerbaidžane ir Sakartvele – svarbą, kuriame jis neseniai lankėsi kartu su Austrijos ir Rumunijos užsienio reikalų ministrais.

ET generalinė sekretorė Lietuvoje lankėsi Lietuvos užsienio reikalų ministro kvietimu, ji dalyvavo Ukrainos reformų konferencijoje, taip pat susitiko su Lietuvos prezidentu, Seimo pirmininke, teisingumo ministre ir Seimo delegacijos ET Parlamentinėje Asamblėjoje nariais.