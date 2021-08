G. Landsbergis kreipiasi į irakiečius: vienintelis kelias patekti į Europą – legalus kelias

„Baltarusijos režimo informacijos šaltiniai pradėjo leist žinią apie neva nužudytą migrantą iš Irako. Neturime galimybės patikrinti šios informacijos, kadangi net oficialių žinių gavę nesame. Žinome tik tiek, kad Lietuvoje niekas nebuvo sužeistas ir į nieką nebuvo šaudoma. Premjerė teisingai pasakė, kad už tai, kas vyksta kitoje sienos pusėje, atsako diktatorius. Dabar prieš Dievą, vėliau ir prieš teismą“, – savo feisuko paskyroje rašo G. Landsbergis.

Vis tik, ministro teigimu, yra žinoma, ką diktatorius darė su savo paties piliečiais nuo beveik lygiai prieš metus buvusių rinkimų.

Irakiečiams parduotas saugus kelias į laimę. Tačiau Lietuvai vis labiau uždarant sienas – tai ne tik nepasiekta Europa, bet net ir galima mirtis diktatoriaus rankose. Vienintelis tikrai saugus kelias į Europą – tik legalus kelias.

„Daugiau kaip trisdešimt tūkstančių žmonių, nuteistų dėl to, kad dalyvavo protestuose arba dėl to, kad dėvėjo ne tos spalvos rūbus. Tūkstančiai sumuštų, išprievartautų, terorizuotų. Daugelis atsimename žaizdas ant Ramano Pratasevičiaus rankų per pirmąjį jo videointerviu. Ar tik ką Kijeve nužudytą Vitalį Šyšovą ar praeitais metais Romaną Bondarenką“, – akcentuoja jis.

Todėl G. Landsbergis klausia, kas trukdo A. Lukašenkai tuos pačius kraugeriškus metodus, kuriuos naudojo prieš Baltarusijos žmones, panaudoti prieš kokį irakietį, kuris atsisako kirsti sieną.

„Juk kaip ir savi žmonės – jis tik kūnas, kuriuos, jei tik yra „reikalas“, galima sumaitoti. Irakiečiams parduotas saugus kelias į laimę. Tačiau Lietuvai vis labiau uždarant sienas – tai ne tik nepasiekta Europa, bet net ir galima mirtis diktatoriaus rankose. Vienintelis tikrai saugus kelias į Europą – tik legalus kelias“, – rašo jis.

Todėl ministras kreipiasi į Lietuvą bandančius patekti irakiečius su prašymu nevykti į Baltarusiją.

„Kreipiuosi į čia užklystančius irakiečius. Netikėkite, ką jums sako parduodantys bilietus. Nevažiuokite į Baltarusiją. Irako valdžia žino, kas jūsų laukia – paklauskite jų“, – akcentuoja G. Landsbergis.