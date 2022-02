Baltarusijos žiniasklaida: penkioms Lietuvos įmonėms galėtų būti pritaikytos sankcijos

Publikacijoje minimas verslininkas, smulkusis „Vilniaus Prekybos“ grupės akcininkas Mindaugas Marcinkevičius, Baltarusijoje valdantis maisto prekių parduotuvių tinklą „Mart inn Food“. Be to, sankcijų galėtų sulaukti ūkio ir buities reikmenų prekybos tinklas „Oma“, kuris priklauso „Kesko“ įmonių grupei.

Teigiama, jog sankcijų galėtų sulaukti Vakarų medienos grupė, Baltarusijoje valdanti keturias įmones, kurios gamina medžio drožlių plokštes, fanerą bei baldus. Taip pat muitinės tarpininkavimo paslaugas teikianti bendrovė „Monolit Prom Invest“, kurios vienas iš akcininkų yra Jurgis Adomavičius. Minima ir farmacijos įmonė „NatiVita“, į kurią investavo verslininko Gedimino Žiemelio netiesiogiai valdoma bendrovė „Pharnasanta Group“.

Anot portalo, Aliaksandras Lukašenka galėtų paskelbti sankcijas reaguojant į sutarties tarp Baltarusijos kalio trąšų gamintojos ir eksportuotojos „Belaruskalij“ ir „Lietuvos geležinkelių“ nutraukimą.

Skaičiuojama, kad Baltarusijoje veikia apie 575 lietuviško kapitalo bendrovės, tarp kurių – „Audimas“, „Modus Group“, „Kauno grūdai“, „Eugesta“ bei kitos bendrovės.

BNS primena, jog įgyvendindama pernai rugpjūtį paskelbtas ir gruodžio 9 dieną įsigaliojusias JAV sankcijas „Belaruskalij“, Vyriausybė sausio 12 dieną patvirtino, jog sutartis tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir Baltarusijos bendrovės neatitinka nacionalinio saugumo interesų, todėl nuo vasario 1 dienos turi būti nutraukta.

„Belaruskalij“ Vyriausybės sprendimą apskundė teismui. Be to, Minskas nuo pirmadienio nebeįleidžia traukinių iš Lietuvos, tranzitu per Baltarusijos teritoriją vežančių trąšas ir naftos produktus.