Balsavimą dėl kartelės opozicija vadina prezidento ir sveiko proto pergale

„Sveikas protas nugalėjo, net ir bandant išsukinėti rankas tiems Seimo nariams, kurie prieš tai buvo susilaikę arba nebalsavę“, – antradienį BNS sakė Seimo opozicijos lyderis socialdemokratas Julius Sabatauskas.

Seimo valdantiesiems antradienį pritrūko vieno balso atmesti prezidento Gitano Nausėdos veto anksčiau priimtoms Seimo rinkimų įstatymo pataisoms, numatančioms rinkimų kartelės sumažinimą iki 3 procentų.

Neįveikus veto, kartelė rinkimams į parlamentą lieka 5 proc., o koalicijoms – 7 procentai.

J. Sabatauskas teigė, jog po pralaimėto mūšio Seime valdantieji svarsto naujų pataisų galimybę, nors tai prieštarautų Seimo Statutui.

„(...) Jau šiandien girdime, kad jie jau rengiasi siūlyti vėl įstatymo projektą su 4 proc. rinkimų barjeru, nepaisydami to, kad Seimo statute aiškiai pasakyta, jog atmestas įstatymas iš naujo gali būti svarstomas tik po šešių mėnesių“, – kalbėjo opozicijos lyderis.

Jis sakė palaikantis šalies vadovo siūlomą inicijuoti diskusiją dėl esminės rinkimų sistemos peržiūros.

„Žiūrint į Europos patirtį tai būtų labai prasminga diskusija. Nė vienas Seimas to nesiryžo daryti, kadangi gajus mitas, jog teisingiausia rinkimų sistema yra renkant asmenybes, tai yra vienmandatė sistema. Nors mūsų mišrioje sistemoje aiškiai matyti, kad kai yra banga, visiškai nesvarbu, kas toje vienmandatėje kandidatuoja. Svarbu, kokia partija plaukia ant bangos, ir tos partijos kandidatai laimi, nepaisant to, kad rinkėjai paskui skundžiasi, jog nepažįsta to Seimo nario“, – svarstė J. Sabatauskas.

G. Landsbergis: tai prezidento pergalė

Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) vadovas Gabrielius Landsbergis teigė, kad antradienio balsavimas yra reikšmingiausia prezidento pergalė.

„Turbūt tai – reikšmingiausia šio laikotarpio prezidento pergalė. Taip ir buvo formuota šita takoskyra, išskyrusi nuomonę tarp prezidento pozicijos ir valdančiųjų. Ir ko gero tai galėjo apspręsti ir tolesnę prezidento laikyseną, jo pozicijos stiprumą. Akivaizdu, kad valdantieji norėjo pažeminto, silpno, neveiksmingo prezidento, akivaizdu, kad jiems nepavyko to padaryti“, – po balsavimo antradienį Seime žurnalistams teigė G. Landsbergis.

Pasak konservatorių lyderio, atmesti prezidento veto valdantiesiems nepavyko, nepaisant didžiulių pastangų, nes „didelė dalis žmonių nėra įtikinta šiuo sprendimu“.

„Tikrai dėjo labai daug pastangų, mes matėme, kad ministrai buvo atšaukti iš susitikimo su prezidentu: atšauktas (aplinkos – BNS) ministras ir ponas Linkevičius. Buvo mestos visos pastangos“, – komentavo G. Landsbergis.

Jis taip pat sakė pritariąs diskusijoms dėl rinkimų sistemos pokyčių.

„Apskritai reikia kalbėti tiek apie galimus proporcinės sistemos keitimus, galbūt artėjant prie kokios nors kitos kartelės, bet tuo pačiu mes turime kalbėti ir apie vienmandatę, kuri iš tikrųjų yra itin neproporcinga ir itin daug rinkėjų paliekanti už borto“, – kalbėjo G. Landsbergis.

Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen antrino, kad rinkimų sistemos peržiūra yra būtina, nes dabartinė turi ir privalumų, ir trūkumų.

„Skirtingose diskusijose jau išryškėjo nuomonė, kad daugelis skirtingų partijų žmonių kalba apie tai, jog galbūt proporcinė sistema, žvelgiant į mūsų kaimynus, į senesnes demokratijas, būtų geresnė. Manau, kad diskusija reikalinga. Bet žinoma, mes kalbame ne apie šiuos rinkimus, o apie tai, kad jeigu būtų kokie nors pakeitimai, jie įsigaliotų tik dar kitiems rinkimams“, – kalbėjo parlamentarė.

Artimiausi Seimo rinkimai vyks šių metų spalį.