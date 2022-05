A. Anušauskas: karo pabaigos minėjimas – proga prisiminti, kiek aukų gali kainuoti laisvė

Jis dalyvavo minėjime skvere prie ukrainiečių poeto Taraso Ševčenkos paminklo, kur buvo pagerbta už laisvę kovojanti Ukraina, jos didvyriai ir žuvusieji.

„Mes anksčiau sakydavome, kad minima karo pabaiga 1945-ųjų gegužės 8-ąją dieną, tačiau Lietuvoje karas tebevyko, žmonės tebežuvo, dar visą dešimtmetį. Dabar situacija panaši: mes minime tuos žuvusius“, – žurnalistams sakė A. Anušauskas.

Jis priminė, kad Antrajame pasauliniame kare žuvo ir 5 mln. ukrainiečių.

„Dabar jau žuvusių skaičius skaičiuojamas greičiausiai dešimtimis tūkstančių ir dauguma jų vėl gi civiliai gyventojai“, – pastebėjo ministras.

„Aš manau, kad tai yra priminimas, kiek aukų gali kainuoti kovos dėl laisvės. Nes ir dabar, ir tuo metu visi kovoja prieš tą režimą, kurios norėjo žmones paversti antrarūšiais piliečiais, kažką iškelti virš kitų tautų ir atimti iš tų žmonių laisvę“, – sakė A. Anušauskas.

Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8 dieną, pažymint jungtinėmis visų kovojusių valstybių pastangomis nulemtą jo pabaigą ir 1945 metais šią dieną Vokietijos pasirašytą besąlyginį kapituliacijos aktą.

Per 61 valstybę įtraukusį Antrąjį pasaulinį karą žuvo apie 50–55 mln. žmonių, iš jų 30 mln. – civiliai. Per karą Lietuvoje žuvo apie 275 tūkst. žmonių, iš jų 195 tūkst. žydų per Holokaustą.

Šiemet pasaulinio karo pabaigos minėjimuose didelis dėmesys skiriamas Rusijos kariuomenės daugiau kaip du mėnesius tęsiamai invazijai Ukrainoje. Per ją žuvo tūkstančiai žmonių, buvo sugriauti miestai, o namus palikti buvo priversti daugiau nei 13 milijonų žmonių.