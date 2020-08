Virusas neaplenkia ir žvaigždžių: aktorius A. Banderasas pranešė užsikrėtęs COVID-19

„Noriu paskelbti, kad šiandien, rugpjūčio 10-ąją, turiu švęsti savo 60-metį karantine, nes man atlikto testo dėl COVID-19 rezultatas buvo teigiamas“, – parašė aktorius tviteryje. Jis pridūrė, kad jaučiasi „palyginti gerai“.

60 metų A. Banderasas gimė Malagoje, Ispanijos pietuose. Jis nusifilmavo daugiau kaip šimte juostų. Vienas naujausių jo sukurtų personažų – fizines kančias ir kūrybinę krizę patiriantis režisierius Pedro Almodóvaro filme „Skausmas ir šlovė“ (Dolor Y Gloria). Už šį darbą aktorius buvo nominuotas „Oskarui“, pelnė „Auksinę palmės šakelę“ ir Goyos premiją kategorijoje „Geriausias vyro vaidmuo“.

Tarp geriausiai žinomų filmų, kuriuose jis vaidino – „Interviu su vampyru“ (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994 m.), „Zoro kaukė“ (The Mask of Zorro, 1998 m.), „Oda, kurioje gyvenu“ (La piel que habito, 2011 m).