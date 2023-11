V. Siegel per skandalingas skyrybas sulyso iki 49 kg: mano tikslas – priaugti svorio

Tinklaraštininkas S. Malinauskas visą vasarą praleido sporto salėje ir jau numetė beveik 25 kg. „Vieną dieną pasisvėriau ir supratau, kad tiek daug nesu svėręs. Svarstyklės parodė 131 kg“, – pasakojo Skirmantas. Tačiau net ir skaičiai svarstyklių ekrane neprivertė jo sportuoti bei peržiūrėti mitybą. Žinomas vyras prisipažino mėgstantis itin prastą ir pigų maistą: „Man skaniausias greitas maistas, čipsai, gazuoti gėrimai, kuo daugiau saldiklių, tuo man skaniau.“

LNK nuotr.

Tačiau vieną dieną treneris T. Gudžiauskas internetinėje humoro laidoje pamatė, kaip komikai bando pašiepti Skirmanto svorį. „Dėl proto šio žmogaus niekaip nepašiepsi, todėl šaipėsi ir jo kilogramų ir pagalvojau, kad gal jam tereikia spyrio į užpakalį“, – sakė treneris, kuris pirmas parašė Skirmantui žinutę ir pasiūlė avantiūrą susiimti bei mesti svorį. Minus 25 kilogramai – toks Skirmanto ir jo trenerio pasiekimas. Jiedu atskleis, kokių metodų ėmėsi, kaip pakeitė mitybą ir kaip pavyko atsikratyti tiek svorio.

O štai žinoma trenerė Rasa Vilkienė turėjo visai kitokią užduotį. Jos klientė, 245 tūkstančius sekėjų turinti nuomonės formuotoja ir verslininkė Viktorija Siegel į sporto klubą atėjo su tikslu priaugti svorio, mat per skandalingas viešas skyrybas kilogramai drastiškai nukrito iki 49 kilogramų. „Pamačiusi Viktoriją net išsigandau, ji buvo it siūliukas, visa sulysusi, valgydavo tik kartą per dieną, o prie tokio svorio tai labai mažai“, – pasakojo trenerė Rasa.

LNK nuotr.

Nors niekas nepasiginčytų dėl V. Siegel puikios išvaizdos, ji neslėpė, kad gauna negražių komentarų dėl figūros. Esą ji per liesa, berniukiška, neturi apvalumų, todėl dvi žinomos moterys visais būdais stengiasi padailinti Viktorijos sėdmenis. Kol kas žinomai nuomonės formuotojai pavyko priaugti apie 5 kilogramus.

„Mūsų su Rasa treniruotės labai sunkios, bet tuo pat bendraujame kaip draugės arba jaučiuosi kaip psichologo kabinete“, – sakė V. Siegel ir neslėpė, kad kartais paklauso Rasos patarimų dėl skyrybų, mat ir trenerė prieš keletą metų išgyveno skausmingą šeimos griūtį.

LK nuotr.

„Viktorijai patariau mažiau viešinti skyrybų detales, nes vaikai užaugs, o viskas liks internete. Taip pat siūliau kažkuriose vietose nusileisti Laurynu vardan jos pačios sveikatos ir ramybės“, – pasakojo Rasa Vilkienė.

Visa tai – ketvirtadienį, 20 val., LNK laidoje „Bučiuoju. Rūta“