V. Pauliukaitis: užleisti savo kėdę nėra liūdna

Šį sezoną startuoja dešimtasis, jubiliejinis „Muzikinės kaukės“ sezonas, kuris jau nuo pirmos laidos stebins staigmenomis ir naujovėmis. Viena jų – ilgametis komisijos pirmininkas režisierius V. Pauliukaitis po pirmosios laidos savo kėdę užleis naujiems komisijos nariams, kuriais taps visų praėjusių „Muzikinės kaukės“ sezonų nugalėtojai. Tai ne vienintelė naujiena. Prie komisijos senbuvių „Radiocentro“ laidų vedėjos Livijos Gradauskienės ir atlikėjos Ingos Valinskienės prisijungs ir naujasis narys – komisijos kėdę užims Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovas Jonas Sakalauskas.

„Užleisti savo kėdę nėra liūdna. Reikia suprasti, kad viskam ateina pabaiga ir reikia savo vietą užleisti jaunesniems. Be to, ši prodiuserių idėja – pakviesti į komisiją vis kitą „Muzikinės kaukės“ nugalėtoją, mano manymu, yra puiki. Maža to, finale aš grįšiu ir bus labai įdomu pažiūrėti, kaip patobulėjo šių metų dalyviai nuo pirmosios laidos. Aš nuoširdžiausiai linkiu šitam projektui gyvuoti dar daug metų. Jis yra be galo įdomus, kūrybingas ir padedantis žmonėms atsiskleisti. Aš pats negaliu išskirti nė vieno sezono nugalėtojo. Kiekvienas iš jų nudirbo milžinišką darbą ir nusipelnė nugalėti. Šis konkursas tuo ir įdomus, kad visos dvylika laidų yra kaip linksmieji kalneliai, nėra tolygumo ir niekada iki galo nėra aišku, kas nugalės“, – sakė V. Pauliukaitis.

Nors stebint šį šou dažnai atrodo, kad komisijos narių nuomonės išsiskiria, ilgametis komisijos pirmininkas tikina, kad užkulisiuose ginčų nekildavo. Niekada nebuvo taip, kad vienas komisijos narys sirgtų už kažkurį vieną dalyvį arba kažkurio nemėgtų. Atvirkščiai, pasibaigus kiekvienam filmavimui visi komisijos nariai turėdavo kuo pasidžiaugti.

„Jubiliejinis sezonas nustebino jau nuo pirmos laidos filmavimo. Visi buvo įpratę matyti solistus ir jų įkūnijimus. Tačiau šiais metais dalyvių gretas papildys ir vienas duetas. Man labai įdomu, kaip tiems dviem žmonėms seksis, nes čia daug sudėtingesnis darbas nei dainuojant vienam. O šiaip, pirmoji laida visada yra vadinama vilčių laida. Nors dažnai gavę labai mažus balus dalyviai išgyvena, aš sakyčiau, kad geriau startuoti nuo dvejeto negu nuo dešimtuko, nes yra kur stengtis. Jau dalyvavau pirmame filmavime ir galiu pasakyti, kad pradžia yra labai daug žadanti. Manau, kad šiais metais bus daug kovos ir konkurencijos“, – įspūdžiais dalinosi režisierius.

V. Pauliukaitis džiaugiasi, kad savo kėdę perleidžia į geras rankas ir projekto dalyviams linki susikaupimo: „Čia yra vienas sudėtingiausių muzikinių projektų. Tą dainininką, kurį įkūniji, reikia labai gerai pažinti. Čia neužtenka tik perskaityti jo biografijos. Reikia labai daug gilintis ir atrasti ir tą grūdą, ir tą perlą. Todėl nekantraudamas pats laukiu, kai galėsiu grįžti ir finale pamatyti stipriausius pasirodymus.“

Ilgametis komisijos narys sako, kad vis dėlto pagrindinis tikslas neturėtų būti varžybos, svarbiausia – pajausti džiaugsmą muzikoje.

Jubiliejinis „Muzikinės kaukės“ sezonas – 2022 m. sausio 1 d. per BTV televiziją.