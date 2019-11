TV žvaigždei dviem dydžiais per maža suknelė? Stilistai griebiasi maistinės plėvelės

Televizijos filmavimų metu įvyksta netikėčiausių, ekstremaliausių ir kurioziškiausių situacijų, tačiau žiūrovai to nemato.

Jie mato dailų paveikslėlį, kuriame dažniausiai viskas vyksta pagal scenarijų. Tačiau šį ketvirtadienio vakarą, 20 val., tarptautinę TV dieną, LNK televizijos laidoje „Valanda su Rūta“ televizijos žvaigždės atskleis neįtikėtinas istorijas, kurios lieka už kadro.

Laidos dalyvis, garsus televizijos laidų vedėjas ir prodiuseris Arūnas Valinskas papasakos, kaip kurdamas laidą apie naminukės legalizavimą, vos neprarado regėjimo. „Kūrėme laidą, kurioje virė arši diskusija ar reikėtų legalizuoti samanę. Dar prieš filmavimą sugalvojome, kad būtų smagu pademonstruoti kaip ta naminukė gaminama. Susirinkome aparatą ir pradėjome virti“, – istoriją pasakos A. Valinskas.

Pasirodo, jam su kūrybine komanda pavyko išvirti itin svaigaus gėrimo. Tačiau vyrai nežinojo, kokios pasekmės jų laukia. Paragavęs savo viralo Arūnas neteko regėjimo: „Pažvelgus į tolį matėsi tik du tarsi išdegę blynai.“ Maža to, televizijos laidų vedėjas po filmavimo buvo pakviestas prisistatyti į policijos komisariatą.

Dainininkė ir renginių vedėja Laima Tamulytė–Stončė prisimins istoriją kuomet ji, didesnių gabaritų moteris, atsidūrė didelio televizijos projekto užkulisiuose. „Pamenu, ten sėdi visos lieknos dainininkės, tarp jų ir Inga Valinskienė. Vizažistės jas dažo, stilistai rengia ir staiga ateina Ingos suknelės dizaineris ir sako, kad jeigu ji netilpsianti į suknelę, jis ją suvynios į plėvelę!“, – pasakos Laima. Pasirodo, būna atvejų, kai garsenybė netelpa į suknelę, tačiau pasirodymas vos už kelių minučių ir nebėra laiko laikytis dietų ar sportuoti. „Man buvo paaiškinta, kad tokiais atvejais televizijos žvaigždes vynioja į paprasčiausią maistinę plėvelę ir jos tarsi suspaudžiamos iki mažesnio dydžio“, – nuostabos neslėps L. Tamulytė–Stončė.

Ilgą laiką televizijos projektų stiliste dirbanti Milda Metlovaitė tikins, kad toks metodas taikomas, tačiau tik labai trumpam: „Išbūti suvyniotam į plėvelę yra įmanoma tik keletą minučių. Jūs įsivaizduokite kaip sunku judėti, kai esu tiesiog sukimštas į tą plėvę, iškart išmuša prakaitas, jautiesi kaip pirtyje ir dar suvaržytas.“

Stilistė papasakos istoriją, kuri sukėlė tikrą juoko bangą tarp filmavimo komandos, kuomet viena labai garsi Lietuvos dainininkė scenoje dainavo kone pliku užpakaliu. „Kad žvaigždė netelpa į suknelę pasitaiko gana dažnai. Primatavimas būna prieš vieną ar dvi savaites, suknelė idealiai tinka, tačiau per tas kelias savaites dainininkė pernelyg pasimėgauja maistu ir atvykusi filmuotis pamato, kad niekaip netilps į rūbą, nes rūbas per mažas dviems dydžiais. Buvo toks atvejis, kad vienai Lietuvos įžymybei tiesiog prakirpome visą nugarą. Nuo pat pečių iki užpakalio žiojėjo skylė ir matėsi visi apatiniai, nes drabužis tiesiog „nesuėjo“ per užtrauktuką“, – pasakos stilistė. Visa laimė, kad tąkart dainininkė buvo filmuojama tik iš priekio ir nei publika, nei televizijos žiūrovai nė neįtarė kokioje tragikomiškoje padėtyje atsidūrė garsi moteris.

„Televizija yra kaip magiška dėžutė, kurioje nutinka visko. Man pačiai teko prarasti ir balsą ir klausą filmavimo metu, netyčia išsimaudyti nuogai Raudonojoje jūroje ir vos nelikti nuogai ant scenos Naujųjų metų naktį“, – savo kurioziškas istorijas atkleis laidos vedėja Rūta Mikelkevičiūtė.