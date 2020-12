TV laidų vedėja Ž. Kropaitė: ką reiškia sirgti COVID-19, kai turi du vaikus

„Sirgti COVID-19, turint du mažamečius, reiškia: viena ranka laikyti kūdikį, kita matuoti per 39 kopiančią temperatūrą, ir neturėti trečios rankos sulaikyt dvimečiui, kad mėtydamas daiktus neišdaužytų langų ir šokinėdamas nesulaužytų galūnių prigulusiems. Viena ausimi bandyti išgirsti, ar čia sausas kosulys, ar šlapias, antra – ar trūksta oro, bet nebeturėti trečios ausies vaikų kasminutiniams nusiminimams. Vienu metu žindyti kūdikį, virti liepžiedžių arbatą, gaminti pietus, nekelti balso, nepratrūkti raudoti, keisti sauskelnes, matuoti temperatūras, apkabinti, paduoti, paimti, pakelti, nunešti, kalbėti telefonu, migdyti, žaisti, nepamiršti gerti, nepalūžti, – feisbuke skelbia TV laidų vedėja. – Nosyje jausti kažkokį nesibaigiantį kutenimą, lyg būtum prisibėręs pipirų, ir vis tikrinti, ar užuodi; jausti drebulį, silpnumą, galvos skausmą; net gal tokį, sakyčiau, lengvą girtumą. Prisiminus, kad pastarąsias kelias dienas nors epizodiškai, bet vis dėlto mateis su tėvais, kas valandą jų klausinėti, ar nepasireiškė simptomai, ir daug bei nesėkmingai graužtis. Būti tiek nusikalus ir nebeturėti jėgų, kad nieko nebesakytum matydama, kaip džiaugsmingas ir energingas, kurį laiką lauke nebuvęs toddleris išsišiepęs apvertė buteliuką ir išpylinėja tavo nesakysiu kiek eurų kainavusį serumą.“

Gal geriau išvis niekur neikite. O jei niekur neinant trūksta veiklos, ir kažkur eiti vis dėlto norisi – nueikite į feisbuką ir reportinkite visus komentarus apie 5G, Sorošą ir visą kitą š***, kurį platina įvairaus pobūdžio kosmonautai.

Ž. Kropaitė-Basiulė tikina, kad nuolat mintyse perbėga ir pagalvoja, iš kur parsinešė virusą, nors nelabai kur ir išeidavo. „Būklei gerėjant dėkoti proteliui, kad pasidarei visus gripo, pneumo - ir kitokius skiepus, prisimenant visus skaitytus tyrimus su vilties užuomazga, kad jie galbūt gali lengvinti koronos eigą. Nuolat vartoti vitaminus D ir C. Būti patvirtinus du pletkus: kad vieni serga gerokai sunkiau už kitus, ir kad teigiamas rezultatas ateina per 1 parą, o neigiamas – per 2“, – rašė moteris.

TV laidų vedėja teigė, kad nuolat kelia klausimą, kurį jau daugybę kartų iškėlė pasveikusieji: man tai lengvai, o tai kaip būna kitiems, kurie serga sunkesne forma? „Būkit geri, saugokitės ir nelabai kur eikite – patikėkite, jums tikrai viso to nereikia. Gal geriau išvis niekur neikite. O jei niekur neinant trūksta veiklos, ir kažkur eiti vis dėlto norisi – nueikite į feisbuką ir reportinkite visus komentarus apie 5G, Sorošą ir visą kitą š***, kurį platina įvairaus pobūdžio kosmonautai“, – prašo moteris. Ji teigia, kad ji ir jos šeima, berods, sparčiai sveiksta.