„TikTok“ sensacija: 20 metų atlikėjas per naktį tapo žvaigžde

Prabudęs vieną rytą atlikėjas pamatė, kad jo naujausias klipas sulaukė šimtų tūkstančių peržiūrų, o netrukus klipus pagal „Stunnin“ pradėjo sukti ir tūkstančiai gerbėjų.

Šiandien C. Waterso hitas jau yra surinkęs per 25 milijonus perklausų ir vien „TikTok“ tinkle pagal dainą savo vaizdo klipus sukūrė beveik 600 tūkstančių vartotojų. „Stunnin“ tapo viena greičiausiai išpopuliarėjusių 2020 metų dainų.

Daina pasiekė antrą poziciją „Global Viral 50“ – pagrindiniame muzikos platformos „Spotify“ grojaraštyje. „Stunnin“ – yra greičiausiai šiame tope atsidūręs nepriklausomo ir su jokia leidybos kompanija sutarties nepasirašiusio atlikėjo kūrinys.

Netikėta ir tai, kad per naktį geidžiamu tarp leidybos kompanijų agentų tapęs C. Watersas atsisakė milijoninių kontraktų ir nusprendė išlikti nepriklausomu atlikėju. Savo kambaryje hitą įrašiusio dvidešimtmečio sėkmės istorija atspindi kur kas platesnius pokyčius, šiandien vykstančius pasaulinėje muzikos rinkoje.

Pirmoji aiški tendencija – pasaulyje pripažintais muzikos atlikėjais tampa savamoksliai, muzikos industrijos į priekį nestumiami atlikėjai. C. Watersas, Nepale gimęs ir šiuo metu gyvenantis JAV dvidešimtmetis, „Stunnin“ sukūrė namų sąlygomis, derindamas studijas koledže ir darbą už minimalią algą gaminant glotnučius.

Jis neabejotinai yra naujos kartos atlikėjų, iškilusių interneto dėka, atstovas. Interneto ir daugybės jo siūlomų galimybių amžiuje jis prisistato „DIY“ (angl. „Do It Yourself“) požiūrio šalininku.

„Internetas yra nuostabus dalykas tokiems muzikos prodiuseriams kaip aš. Čia mūsų nelaiko jokie vartai: jei tavo kuriamas turinys yra geras ir įtraukiantis, tu 100 procentų rasi gerbėją“, – pasakoja Curtis.

„Reikia išmokti būti efektyviam veikiant vienam. Jei neturi mokymosi resursų, vis tiek turi „YouTube“, tad tereikia įdėti šiek tiek pastangų ir pasimokyti. Ir jokio pasiteisimo nedirbti nėra“, – šypsosi prodiuseris.

Tai ne pirmas atvejis, kai „TikTok“ padeda iškilti iki šiol nežinomiems atlikėjams. C. Watersas kruopščiai išstudijavo per „TikTok“ išpopuliarėjusių hitų sėkmės istorijas, tarp jų – „The Boyboy West Coast“ kūrinį „U Was At The Club (Bottoms Up)“ ir Lil Nas X dainą „Old Town Road (Official Movie)“.

Jų paskatintas dvidešimtmetis nusprendė išbandyti „TikTok“ programėlę. Vietoj oficialaus dainos išleidimo C. Watersas daina „Stunnin‘“ pasidalino „TikTok“ tinkle.

Nuo balandžio mėnesio jis pradėjo savotišką rinkodaros eksperimentą, įrašė ir į „TikTok“ įkėlė galybę trumpų vaizdo klipų, kuriuose kartu su broliu šoka pagal savo kūrinį. Tokius klipus broliai be pertraukos kėlė net tris mėnesius, kol vieną rytą pagal jo dainą socialiniame tinkle pradėjo šokti ir kiti vartotojai iš viso pasaulio.

Pas vos dvi dainas išleidusį atlikėją pradėjo plaukti didžiausių muzikos leidybos kompanijų pasiūlymai, tačiau C. Watersas visų jų atsisakė. Anot prodiuserio, jei jau sugebi pats iškilti, kyla klausimas, ar muzikos kompanijos iš tiesų siūlo atlikėjams tai, ko jie nori. Jo manymu, jos linkusios išnaudoti jaunus atlikėjus, o kartu su iš pirmo žvilgsnio viliojančiais pasiūlymais ateina ir atlikėjų sukaustymas.

Rugsėjo mėnesį C. Watersas planuoja išleisti savo pirmąjį albumą „Pity Party“, kuriame bus ir jo hitas „Stunnin‘“, bei antras neseniai pristatytas singlas – „System“. Albumas, kaip ir dera „DIY“ kultūros atstovui, įrašytas universiteto bendrabučio kambaryje ir prodiusuotas paties C. Waterso.