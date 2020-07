„Ten Walls“ pažėrė staigmenų: pristato pasaulinį turą ir naują albumą

„Ten Walls“ nekantrauja pakviesti visus elektroninės muzikos gerbėjus į vienintelį turo „Lights for the Dreams“ pasirodymą Lietuvoje, taip lauktą pavasarį, bet dėl pasaulinės pandemijos nukeltą į rudenį. Atlikėjas šią programą patobulino ir papildė naujomis garso bei vaizdo variacijomis, kurias menų fabrike „Loftas“ pristatys jau rugsėjo 4 dieną.

Marijus Adomaitis, geriau pažįstamas kaip „Ten Walls“, turi ir daugiau muzikinių naujienų – tai bus ne tik pasaulinio turo vakarėlis, bet ir jo naujojo albumo „Lights for the Dreams“ pristatymas. Dalis „Lights for the Dreams“ albumo kūrinių buvo įkvėpti kompiuterinio veiksmo žaidimo „Moonray“, kuriam atlikėjas buvo pakviestas kurti muzikinį takelį.

„Visada turėjau tokią svajonę – sukurti muziką kompiuteriniam žaidimui, tad kai sulaukiau tokio pasiūlymo, nerealiai apsidžiaugiau, – pasakoja Marijus. – Kūriniai iš naujojo albumo atspindi tą kūrybinį laikotarpį, kai tiesiog nesustodamas kūriau vis naują muziką. Toks super produktyvus gyvenimo etapas.“

Surrealistinio „Moonray“ kompiuterinio žaidimo, pasirodysiančio jau vasaros viduryje, muzikinį takelį sudaro 30 originalių kūrinių. Keletas jų skamba ir „Lights for the Dreams“ kompozicijoje. Naujajame albume yra devyni rinktiniai kūriniai, turintys savo unikalią spalvą ir formą, tačiau, išlaikant panašų tempą, visi kartu susijungia į vientisą muzikinę liniją.

„Ten Walls“ išsiskiria savo unikaliu muzikiniu braižu, tad ir čia jaučiamas ypatingas dėmesys ne tik visumai, bet ir detalėms, be kurių preciziškumo neįsivaizduojama atlikėjo kūryba.

„Ten Walls“ ruošia „Lights for the Dreams“ vakarėliui dar keletą muzikinių staigmenų, kurias atskleis artėjant renginio dienai. Kviestiniai didžėjai, tiek sukaupę ilgametę patirtį prie pulto, tiek naujieji perspektyvūs elektroninės muzikos šviesuliai, pažadins vakarėlio linksmybių dvasią ir pradės naujojo albumo „Lights for the Dreams“ pasirodymų etapą.

Visi elektroninės muzikos mylėtojai, norintys gyvai apžiūrėti ir įsigyti naująjį albumą „Lights for the Dreams“ vinilinėje plokštelėje, galės tai padaryti ir renginio metu.

