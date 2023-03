T. Lauciaus filmo „Paradas“ premjera: pagaliau turime aukštos prabos komediją

Pasaulinė debiutinio T. Lauciaus filmo „Paradas“ premjera įvyko praėjusiais metais viename svarbiausių Šiaurės Europos kino festivalių – Talino kino festivalyje „Black Nights“. Po premjeros pasipylė ne tik žiūrovų komplimentai filmo režisieriui, bet ir itin teigiami kritikų atsiliepimai.

„Tikras malonumas – po premjeros rašė „Screen Daily“. „Šis linksmas filmas įrodo, kad gyvenime galima juoktis iš visko, netgi iš katalikų bažnyčios teismo“, – tai citata iš straipsnio „Cineuropa“. „Viliojantis ir beprotiškai juokingas siužetas“, – įvertino „DMovies“.

Pagaliau Lietuva turi aukštos prabos komediją: be antrų galų, be keiksmų, be vulgarybių, be įžeidinėjimų.

„Pagaliau Lietuva turi aukštos prabos komediją: be antrų galų, be keiksmų, be vulgarybių, be įžeidinėjimų. Puikiai suraityti dialogai, taip kaip žmonės ir kalba. Faina filmo idėja, nuoširdžiai juokinga. Aktorių rinktinė – platininė“, – po premjeros apie filmą savo socialiniuose tinkluose rašė kūrybininkė Dovilė Filmanavičiūtė.

„Šiltas, žmogiškas, jaukus, nekvailas, originalus. Drąsiai rekomenduoju, jeigu norite malonaus vakaro. Beje, senokai girdėjau publiką taip gausiai ir smagiai plojant per titrus. Jokio formalumo, „nes reikia“!“ – savo sekėjams filmą rekomendavo ir rašytojas Justinas Žilinskas.

A. Solomino nuotr.

„Geras filmas. Juokiausi balsu“, – savo feisbuko profilyje pakomentavo ir vienuolė sesuo Viktorija Voidogaitė.

Filmo istorijos, kurią parašė pats T. Laucius, centre – buvę sutuoktiniai – Miglė (aktorė Rasa Samuolytė) ir Eimantas (aktorius Giedrius Savickas). Praėjus 26 metams po skyrybų, Eimantas nusprendžia siekti, kad ir jų bažnytinė santuoka taptų negaliojanti, – tada jis bažnyčioje galėtų vesti kitą moterį. Paaiškėja, kad kelias į laisvę nėra toks paprastas – teks įveikti bažnytinį teismą, net tris tribunolus ir susipažinti su daugybe kunigų ir įtikinti juos, kad vos keletą metų trukusi santuoka buvo negaliojanti. Tam reikės pasitelkti ne tik išmonę, bet ir nuodėmę – melagystes.

Absurdiškų situacijų, ironijos ir švelnaus humoro kupina komedija „Paradas“ turi ir antrąją liniją, kurioje režisierius pasakoja apie Miglės vadovaujamą pučiamųjų orkestrą, kuriame iš pareigos tėvams groja Miglės dukra Gabrielė (Barbora Bareikytė). Pareigos jausmas vieną dieną išnyksta, Gabrielė trimitą iškeičia į kapueiros kovos menų treniruotes, o orkestras netenka savo pagrindinės muzikantės. Lyg tyčia reikia ruoštis svarbiam koncertui parade...

A. Solomino nuotr.

„Šios dvi linijos susijungia į vieną – ir bažnyčios teismas, ir laukuose vykstantis paradas kuria absurdiškas situacijas. Filmo herojai jose atsiduria, nors visiškai to nenorėtų“, – filmo pavadinimą aiškina T. Laucius. Savo filmo personažus ir juos vaidinančius aktorius jis nardina į ne visada patogias, bet labai juokingas situacijas. O kai kurios filmo frazės neabejotinai galėtų tapti liaudies folkloru – „Garbė Jėzui Kristui! – Pagarba abipusė!“

Ironiška komedija „Paradas“ Lietuvos kino teatruose bus rodoma nuo šio penktadienio, kovo 3 dienos. Kino teatruose vyks ir susitikimai su filmo kūrybine grupe. Filmą kūrė kino filmų gamybos kompanija „Afterschool“, iš dalies finansavo Lietuvos kino centras. Filmo scenarijaus autorius ir režisierius T. Laucius, operatorius Laurynas Bareiša, dailininkė Justė Vazgytė, prodiuserė Klementina Remeikaitė, vaidina: R. Samuolytė, G. Savickas, Valentinas Novopolskij, B. Bareikytė. Kostas Smoriginas, Juozas Budraitis, Kęstutis Jakštas, Aleksas Kazanavičius, Asta Zacharovaitė, Vidas Petkevičius.