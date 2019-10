Sugrįžimas į žaismingąją „Zombių žemę“

Išlauktas tęsinys

Tęsiniai kino pasaulyje ne be reikalo pasirodo praėjus vos porai metų nuo originalo. Didelio populiarumo sulaukiantys filmai gana greitai būna kopijuojami, ir kyla grėsmė, kad žiūrovai apie pirmąsias dalis greitai tiesiog pamirš. Iš kino studijų yra šaipomasi, kad jos tęsinius visuomet kuria kaip kokiame fabrike, tačiau kol žiūrovai susidomėję, tol jų nekurti būtų tiesiog neprotinga.

Kaip visada, yra išimčių. Pirmoji "Zombių žemės" dalis kino teatruose pasirodė 2009 m. Lengvu tonu pasižymėjęs filmas, pasakojęs apie atėjusią zombių apokalipsę ir jos metu išgyvenusius keturis bendražygius, anuomet nesukėlė didelių audrų ir neuždirbo stebuklingo pelno. Visgi filmas buvo gana specifiškas, pasirodęs tada, kai Holivudas buvo itin pamėgęs istorijas apie zombius, tad greitai pelno žiūrovų palankumą – jie nenustojo prašyti, kad pasirodytų antroji dalis.

Tai, kad ji pasirodo būtent dabar – su ta pačia kūrybine komanda kaip prieš 10 metų, kuri per tą laikotarpį tapo svarbiausiais kino pasaulio žmonėmis, – yra ne mažiau įspūdinga istorija nei ta, kuri yra pasakojama filme.

Neįprasti santykiai

Pirmojoje dalyje žiūrovai buvo supažindinti su pagrindiniu ketvertu: zombius kankinančiu linksmuoju Talahaliu (akt. Woody Harrelson), pagal griežtas taisykles gyvenančiu Kolumbu (akt. Jesse Eisenberg), savo mažąją sesę perdėtai saugančia Vičita (akt. Emma Stone) ir jos mažąja sese Mažąja Roke (akt. Abigail Breslin).

Filmo tęsinys neignoruoja to, kad nuo veiksmo pirmajame filme praėjo 10 metų. Ketvertas jau yra tapę savotiška šeima, Mažoji Rokė nebenori būti vadinama mažyle, o konfliktai tarp visuomet kartu laiką leidžiančių žmonių taip pat yra vis labiau pastebimi. Būtent dėl jų Mažoji Rokė, bandydama įrodyti tai, kad ji jau yra suaugusi, pabėga su sutiktu vaikinu, o likęs trejetas, susirūpinęs dėl jos gerovės, išskuba iš paskos.

"Zombių žemė" dar kartą yra filmas, kuris yra labiau susirūpinęs ne zombiais, o žmonių santykiais zombių apokalipsės metu. Istorijoje visada yra kažkiek jaučiamas nesaugumas ir susirūpinimas veikėjais, ir zombių žudynių yra užtektinai, kad jos palaikytų ir greičiau nuobodžiauti pradedančių žiūrovų dėmesį. Tačiau akivaizdu, kad filmui ir jo kūrėjams veiksmo dalys yra kur kas mažiau svarbios nei komedijos ar draminiai elementai.

Talento koncentracija

Jau prieš dešimtmetį "Zombių žemė" buvo įdomiai atrodęs projektas, suvienijęs keturias kylančias (ar, W.Harrelsono atveju, dabartines) žvaigždes. Ir dabar matyti tuos pačius aktorių amplua yra įspūdinga.

E.Stone per tą laiką buvo nominuota trims Oskarams (vieną jų laimėjo už pasirodymą "Kalifornijos svajose") ir yra bene paklausiausia Holivudo aktorė. J.Eisenbergas per tą laiką vaidino Marką Zuckerbergą, Leksą Luthorą ir dar daugybę įsimintinų neurotiškų veikėjų. W.Harrelsonas per tą laiką pasirodė stipriausiame "Tikro detektyvo" sezone, ir net mažiausiai iš ketverto žinoma A.Breslin vis dažniau pasirodo antraeiliuose vaidmenyse televizijoje ir kine.

Vienas svarbiausių pirmosios dalies kozirių buvo unikalus Rhetto Reese‘o ir Paulo Wernicko scenarijus, o per tą laiką jie užsidirbo savo vardą Holivude kaip "Deadpoolo" scenarijaus kūrėjai, sugrąžinę savo magiją ir į antrą "Zombių žemės" dalį.

Kitaip sakant, pirmoji filmo dalis buvo unikalus talento susibūrimas ir ne ką mažiau įspūdinga, kad jie į tą pačią vietą buvo surinkti dar kartą.

Gyvybingas tęsinys

Žiūrovai ne be reikalo reikalavo antrosios dalies: jie norėjo dar kartą pasinerti į "Zombių žemės" pasaulį ir atrodo, kad gavo būtent tai.

Filmą jau mačiusieji giria jį už tai, kad yra išlaikoma žaisminga ir gyvybinga pirmosios dalies atmosfera, kuri nėra pakeičiama iš esmės, o prie jos pridedama kažkiek naujų detalių ir aktorių, tokių kaip Rosario Dawson.

"Zombių žemė: kontrolinis šūvis" nepretenduoja nei į dramos šedevrų, nei į didžiausių šių dienų filmų vietą. Tai yra filmas, kurio kūrėjai smaginosi turbūt daugiau nei žiūrovai, kas garantuoja smagų laiko praleidimą kino teatruose. Ir tikėtiną trečiąją dalį po dar dešimties metų.

"Zombių žemė: kontrolinis šūvis" (angl. "Zombieland: Double Tap")

Žanras: komedija, veiksmo, siaubo

JAV, 2019

Režisierius Rubin Fleischer

Vaidina Emma Stone, Woddy Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin

Humoras 3, scenarijus 2, muzika 2, aktoriai 3, režisūra 2, bendras 2,4

Cenzai:

"Zombių žemė: kontrolinis šūvis" – N–16.

"Piktadarės istorija 2" – N–7.

"Mirties app‘sas" – N–13.

"Playmobil filmas" – V.

Kino teatruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje nuo spalio 25 d.

Kino premjeros

"Piktadarės istorija 2"

2014 m. pasirodžiusi pirmoji "Piktadarės istorijos" dalis pradėjo naują etapą Holivude: tai buvo "Disney" kurtas vaidybinis filmas, atpasakojęs jų animacinėje juostoje jau rodytą istoriją. Pasakiškas filmo pelnas paskatino studiją ir toliau laikytis šios strategijos, dėl ko "Piktadarės istorija 2" yra ketvirtas tokio tipo "Disney" filmas šiemet. Į antrąją filmo dalį sugrįžta Piktadarė (akt. Angelina Jolie), kurios gerus santykius su karaliene tapusia krikštadukra staiga pradeda griauti įvairios tamsiosios jėgos. Tai – dar vienas brangesnis "Disney" vaidybinis filmas, skirtas visai šeimai.

"Mirties app‘sas"

Natūralu, kad kino teatruose pastaruoju metu dar kartą atgijus siaubo filmams, kūrėjai siekia atrasti kuo originalesnes ir specifiškesnes idėjas, kad atkreiptų į save dėmesį. "Mirties app‘sas" patenka į šią kategoriją. Filme pasakojama apie programėlę, kurią parsisiuntusieji mato tikslų laiką, kiek jiems liko gyventi. Pagrindinė veikėja, pasidavusi šiai madai, pamato, kad ji mirs po trijų dienų, o aplink ją žmonės miršta būtent tuomet, kada jiems ir buvo išpranašauta. Siaubo trileriai su tiksinčiu laikrodžiu visada sukuria įtampą net ir biudžetu ar talentu negalinčiuose pasigirti filmuose.

"Playmobil filmas"

Animaciniai filmai kino pasaulyje visada būdavo aukso kasyklos: juos pažiūrėti ateina visa šeima, o kompanijos sukuria daugybę žaislų, kurių vaikai iškart užsinori. Po "Lego filmo" pasirodymo prieš kelis metus, kitas variantas irgi tikėtinas: žaislų kompanijos jau kuria savo filmus. "Playmobil filmas" yra būtent toks – jame pagal "Playmobil" kompanijos žaislus sukuriama istorija apie į žaislų pasaulį patenkantį berniuką, kurį išgelbėti iš paslaptingo pasaulio išskuba jo sesė. Net jei filmą galima suprasti kaip cinišką korporacinį produktą, vaikams šis pasaulis atrodys išties stebuklingas.