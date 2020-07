„Stebėtojų lyga“ šiemet nominuota 26 „Emmy“ apdovanojimams

„Amazon“ komiškas serialas „Nuostabioji ponia Maisel“ (The Marvelous Mrs Maisel) surinko 20 nominacijų, o kriminalinė drama „Ozarkas“ (Ozark) ir „Paveldėjimas“ (Succession) – po 18.

Transliavimo platforma „Netflix“, tarp kurios pristatytų serialų yra „Ozarkas“ ir „Karūna“ (The Crown), surinko iš viso 160 nominacijų – rekordiškai daug vienai platformai.

Nominantai buvo paskelbti antradienį per tiesiogiai transliuotą virtualią ceremoniją.

„Emmy“ televizijos apdovanojimai bus išdalyti rugsėjo 20-ąją Los Andžele.

Tai bus pirmoji didelė apdovanojimų ceremonija nuo koronaviruso pandemijos, dėl kurios sustojo daugybės televizijos laidų ir serialų gamyba ir buvo uždaryti kino teatrai, pradžios.

Ceremoniją ves komikas Jimmy Kimmelas (Džimis Kimelas), bet dar neaišku, kokios formos bus tiesioginė apdovanojimų transliacija.

„Nepaisant precedento neturinčių iššūkių, su kuriais susiduria pramogų industrija, televizijai tai buvo nepaprasti metai“, – sakė Televizijos akademijos pirmininkas ir generalinis direktorius Frankas Scherma (Frenkas Šerma).

„Mums malonu, kad galime pripažinti tiek daug talentingų programų, prodiuserių, režisierių ir specialistų, kūrusių nuostabius pasakojimus, kurie mus suartino, kol buvome atskirti“, – pridūrė jis.

„Dar labiau rezonansinis“

„Stebėtojų lyga“, pasakojimas, kuris sulaukė teigiamų atsiliepimų iš daugelio žiūrovų, atsižvelgiant į daugelyje JAV miestų vykstančius protestus prieš rasizmą ir policijos brutalumą, buvo nominuotas geriausio mini serialo kategorijoje. Apdovanojimus pretenduoja gauti ir jo žvaigždės Regina King (Redžina King) ir Jeremy Ironsas (Džeremis Aironsas).

„Watchmen“ ir šiaip yra puikus serialas, tačiau pastarosiomis savaitėmis jis tapo dar labiau rezonansinis ir greičiausiai jo laukia didi diena lenktynėse [dėl apdovanojimų]“, – prieš paskelbiant nominacijas naujienų agentūrai AFP sakė apdovanojimų stebėjimo svetainės „Gold Derby“ vyresnioji redaktorė Joyce Eng (Džois Eng).

„Stebėtojų lyga“ geriausio mini serialo kategorijoje varžysis su populiarios Celeste Ng (Selestės Ng) knygos ekranizacija „Tobuli gyvenimai liepsnoja skaisčiau“ (Little Fires Everywhere), saga apie lygias teises „Ponia Amerika“ (Mrs America), istorija apie tikrą nusikaltimą „Unbelievable“ ir religine drama „Unorthodox“.

Komedijų kategorijose buvo nominuotas serialas „Nuostabioji ponia Maisel“ apie 6-o dešimtmečio namų šeimininkę, tapusią komike, ir jo žvaigždė Rachel Brosnahan (Reičel Brosnahan).

„Emmy“ statulėlėms nominuotos „Ozarko“ žvaigždės Jasonas Batemanas (Džeisonas Beitmanas), Laura Linney (Lora Lini) ir Julia Garner (Džulija Garner) bei visa virtinė aktorių, vaidinusių „Paveldėjime“. Vienu iš favoritų nugalėti geriausio aktoriaus kategorijoje laikomas Brianas Coxas (Brajenas Koksas) iš pastarojo serialo.

„Oskaro“ laureatei Olivia Colman (Olivija Koulman) žadama „Emmy“ statulėlė už karalienės Elizabeth II (Elzbietos II) vaidmenį „Netflixo“ „Karūnoje“.

Keturi iš aštuonių pretendentų geriausio komiško serialo kategorijoje nominuoti pirmąkart: „Dead to Me“, „Insecure“, „The Kominsky Method“ ir „Ką mes veikiame šešėliuose“ (What We Do In The Shadows).

Jie varžysis su ankstesniais metais jau nominuotais serialais „Nuostabioji ponia Maisel“, „Pažabok savo entuziazmą“ (Curb Your Enthusiasm), „Puiki vieta“ (The Good Place) ir „Schitt's Creek“.

Tuo metu naujokas „Apple TV+“ gavo pirmąsias savo „Emmy“ nominacijas: apdovanojimus pretenduos gauti šios internetinės televizijos paslaugos serialo „Rytinis šou“ (The Morning Show) žvaigždės Jennifer Aniston (Dženifer Aniston), Steve'as Carellas (Stivas Karelas) ir Billy Crudupas (Bilis Kradapas).

Televizijos akademijos 23 000 balso teisę turinčių narių buvo pateiktas rekordinis skaičius pretendentų, į kuriuos šiais metais reikėjo atsižvelgti.

„Akivaizdu, kad dėl COVID buvo atšaukti asmeniniai renginiai, todėl šiais metais nebuvo tiesioginių aptarinėjimų“, – sakė J. Eng.