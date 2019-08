Stano pasipiktino filmu „Liūtas karalius“: už ką tokia nepagarba vaikams?

„Su vaikais nuėjome į filmą „Liūtas karalius“, dubliuotą lietuviškai. Pirmas smūgis buvo legendinė daina „Circle of life“. Taip apsidžiaugiau išgirdęs pirmus akordus, o po to uždainavo. Lietuviškai. Siaubingas tekstas. Vokalas sausas, atskirai nuo instrumentalo visiškai. Atlikimas, aišku, niekaip nepalyginamas su Eltonu,“ – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė Stano.

Atlikėjui užkliuvo ir kitos filme lietuviškai skambėjusios dainos. „Tai tebuvo filmo pradžia. Po to dar išgirdau „Hakuna matata“, „The lion sleeps tonight“, „Can you feel the love tonight“. Visi kūriniai lietuviškai. Vertimai vieni už kitus baisesni. Atlikimai be širdies. Filmas dar nesibaigė ir net nežinau kokie „stebuklai“ laukia dar toliau,“ – piktinosi vyras.

„Vienarušės sakinio dalys rimuojamos tarpusavyje, net žodžiai tie patys, kirčiavimas laužomas bet kaip, nelietuviškos sakinių konstrukcijos, kartais net be logikos ir t.t. Na kodėl tokia nepagarba vaikams? Už ką?

O svarbiausia – kokia prasmė versti jau klasika tapusius kūrinius? Čia tokia pat nesamonė kaip filme „Bohemian rhapsody“ perdainuoti lietuviškai visus „Queen“ gabalus,“ – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje svarstė Stano.

„Facebook“ nuotr.

Portalas kauno.diena.lt primena, kad „Liūtas karalius“ yra vienas iš nedaugelio „Disney“ filmų, kuriame nėra žmonių personažų. Prieš pusšimtį metų paruošti tokią tikrovišką „Liūto karaliaus“ versiją, ko gero, būtų buvusi misija neįmanoma. Tuometiniai vaizdo efektai dabar dažniausiai kelia tik šypseną, o filmo scenarijus yra per daug sudėtingas, kad būtų įmanoma pagal jį išdresuoti laukinius gyvūnus. Tačiau dabar „Disney“ pasitelkia kompiuterinę animaciją. Ir ji yra daugiau nei įspūdinga. Ši technologija leidžia iki detalių atkurti viską taip, kad žiūrovai iš karto patikėtų atsidūrę Afrikos savanoje.