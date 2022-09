„Squid Game“ siekia sukurti istoriją „Emmy“ apdovanojimuose

Šis „Netflix“ serialas, kuriame visuomenės atstumtieji ir nusikaltėliai varžosi dėl pinigų barbariškose ir mirtinai pavojingose mokyklos kiemo žaidimų versijose, siekia pakartoti „Oskarą“ laimėjusio Pietų Korėjos filmo „Parazitas“ (Parasite, Gisaengchung) sėkmę ir triumfuoti svarbiausių televizijos apdovanojimų ceremonijoje.

Tačiau jam didelį iššūkį meta ankstesniais metais triumfavęs serialas „Palikimas“ (Succession), pasakojantis apie šeimą, kovojančią dėl žiniasklaidos imperijos kontrolės, pelnęs daugiausiai nominacijų – 25.

„Gana sunku pasipriešinti šiam HBO milžinui“, – sakė Pete'as Hammondas (Pitas Hamondas), Holivudo leidinio „Deadline“ apdovanojimų apžvalgininkas.

Apdovanojimų prognozavimo svetainės „Gold Derby“ apklausti ekspertai „Palikimą“ laiko favoritu.

„Manau, kad „Kalmaro žaidimas“ laimės geriausio aktoriaus apdovanojimą“, – pažymėjo P. Hammondas, o Lee Jung-jae (Li Džungdžė) taptų pirmuoju šios kategorijos nugalėtoju už pasirodymą ne anglų kalba.

Pietų korėjiečių serialas jau yra pajutęs „Emmy“ pergalės skonį: pelnyti keturi trofėjai „Creative Emmys“ – renginyje, kuriame įteikiama daug statulėlių smulkesnėse kategorijose. Be kita ko, Lee Yoo-mi (Li Jumi) buvo įvertinta kaip geriausia kviestinė aktorė draminiame seriale.

Tarp kitų kūrinių, pretenduojančių tapti geriausiu draminiu serialu, yra „Apple TV+“ serialas apie distopinę darbovietę „Atskyrimas“ (Severance), kuriame vaidina Adamas Scottas (Adamas Skotas), ir paskutinis labai giriamos „Netflix“ kriminalinės sagos „Ozark“ sezonas.

Zendaya (Zendaja), kuri prieš dvejus metus tapo jauniausia visų laikų geriausios aktorės titulo laimėtoja už slegiančią HBO paauglių dramą „Euforija“ (Euphoria), pretenduoja nugalėti vėl.

Geriausias komedijos serialo apdovanojimas atrodo ranka pasiekiamas „Apple TV+“ antrąjį sezoną skaičiuojančiam serialui apie nenusimanantį futbolo trenerį „Tedas Lasas“ (Ted Lasso).

Įsirašė į istoriją

HBO ir jos srautinio transliavimo platforma „HBO Max“ gavo daugiausiai nominacijų – iš viso 140. Tuo metu „Netflix“ jų surinko 105.

Komedijų kategorijose dėl geriausio aktoriaus titulo varžysis „Emmy“ laureatai Jasonas Sudeikis (Džeisonas Sudeikis) iš „Tedo Laso“, Billas Haderis (Bilas Heideris) iš „Bario“ (Barry) ir Donaldas Gloveris, suvaidinęs „Atlantoje“. Geriausia aktore pretenduoja tapti Jean Smart (Džin Smart) iš „Hacks“ ir serialo „Nuostabioji ponia Maisel“ (The Marvelous Mrs Maisel) žvaigždė Rachel Brosnahan (Reičel Brosnahan).

Selenai Gomez (Selenai Gomes) nepavyko gauti nominacijos už vaidmenį „Only Murders in the Building“, nors jos kolegos šiame seriale – Steve'as Martinas (Stivas Martinas) ir Martinas Shortas (Martinas Šortas) – buvo nominuoti.

Tačiau ji vis tiek įsirašė į istoriją kaip antroji lotynų amerikiečių kilmės prodiuserė, nominuota šioje kategorijoje.

Televizijos ABC menamoji dokumentika apie mokyklą „Abbott Elementary“ pelnė septynias nominacijas. Tris iš jų – aktorystės, rašymo ir komedinio serialo – gavo serialo kūrėja Quinta Brunson (Kvinta Branson).

Miniserialų kategorijose „Baltasis lotosas“ (The White Lotus) – satyrinis žvilgsnis į prabangaus Havajų viešbučio lankytojų veidmainystę ir turtus – pelnė aštuonias aktorių nominacijas. Be kita ko, nominuoti Jennifer Coolidge (Dženifer Kulidž) ir Murray Bartlettas (Miurėjus Bartletas).

Dėl geriausio miniserialo aktoriaus titulo taip pat varžysis tokios žvaigždės kaip Colinas Firthas (Kolinas Fertas) iš „The Staircase“, Andrew Garfieldas (Endrius Garfildas), suvaidinęs „Under the Banner of Heaven“, Oscaras Isaacas (Oskaras Aizekas) iš „Scenes From a Marriage“ bei Michaelas Keatonas (Maiklas Kitonas) iš „Dopesick“.

Geriausia miniserialo aktore, be kitų, pretenduoja tapti Amanda Seyfried (Amanda Seifrid) iš „The Dropout“, Julia Garner (Džulija Garner), suvaidinusi seriale „Inventing Anna“, bei Sarah Paulson (Sara Polson) iš „Impeachment: American Crime Story“.

Pažymima, kad šiame sąraše neatsidūrė kelios garsios aktorės, tokios kaip miniseriale „Gaslit“ suvaidinusi Julia Roberts (Džulija Roberts) ir „Scenes from a Marriage“ vaidmenį sukūrusi Jessica Chastain (Džesika Častein).