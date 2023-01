Skelbiami nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ vedėjai

Nuo sausio 21 d. LRT televizijos eteryje dėl galimybės užlipti ant didžiosios „Eurovizijos“ scenos varžysis 30 grupių ir atlikėjų, finalas nuskambės vasario 18 d.

Atlikėja Nombeko Augustė, pati „Eurovizijos“ atrankoje dalyvavusi dar 2020 m., vedėjos amplua išbandys pirmąjį kartą: „Jau labai seniai galvojau apie tai, kad norėčiau vesti kokią nors laidą. Tik nesitikėjau, kad taip greitai toks svarbus ir man artimas projektas nukris“.

„Mes ne visada įvertiname, jog „Eurovizijos“ atrankos yra puiki proga vienu metu paklausyti daug naujos Lietuvos atlikėjų muzikos. Būdama vedėja, jos girdėsiu tikrai daug, – džiaugiasi atlikėja. – Man visada smagu ir stebėti skirtingus požiūrius apie tai, kas turėtų išvažiuoti. Pavyzdžiui, dėl kalbos – suprantu, kodėl gerai veikia dainos anglų kalba, bet ir lietuvių kalbą gražu girdėti.“

Nombeko Augustė džiaugiasi ir scenos partneriu G. Masalskiu, kuris laidą ves jau ketvirtą kartą: „Manau, kad visą laiką yra ko pasimokyti iš labiau patyrusių žmonių, o Giedrius čia – labai patyręs. Todėl ir to labai laukiu.“

Augustė Nombeko./ D. Umbraso/ LRT nuotr.

Nors atrankų filmavimai prasidės tik kitą savaitę – kelias dienas prieš transliaciją, atlikėja sako, jog atrankoms jau intensyviai ruošiasi: „Turiu ankstesnių metų scenarijus, tai juos vis skaitau ir ruošiuosi, bandau gerai padirbėti prieš pirmąjį filmavimą.“

Iš viso bus parodytos 5 „Pabandom iš naujo!“ laidos: dvi atrankinės, du pusfinaliai ir finalas, kurį LRT televizija transliuos tiesiogiai. Pirmoji atrankinė laida per LRT televiziją bus rodoma sausio 21 d., o tai, kas Lietuvai atstovaus didžiajame „Eurovizijos“ konkurse, paaiškės vasario 18 d., per atrankų finalą. Nors 2022 m. didžiojoje „Eurovizijoje“ nugalėjo Ukrainos atstovai, dėl šalyje vykstančio karo gegužę per atrankas išrinktas Lietuvos atstovas vyks į Jungtinę Karalystę, Liverpulį.

Giedrius Masalskis./ G. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Siekiant, jog komisijos vertinimai nedarytų įtakos žiūrovų balsavimui, žiūrovai komisijos balsus pamatys tik laidos pabaigoje. Komisijos stebės pasirodymus ir juos vertins atskiroje patalpoje, o apibendrintus pastebėjimus pateiks tik keliuose intarpuose per laidą. Televizijos žiūrovų ir komisijos balsai bus skiriami lygiomis proporcijomis.

Balsuoti už labiausiai patikusią dainą žiūrovai galės skambindami tik iš mobilaus telefono numerio arba siųsdami trumpąsias žinutes numeriu 1669 (vieno skambučio ar žinutės kaina – 0,60 euro). Iš vieno mobilaus telefono numerio per vakarą bus galima atiduoti daugiausia penkis balsus. Žiūrovų balsavimo rezultatai taip pat bus skelbiami tik laidos pabaigoje. Žiūrovų balsavimą visų nacionalinės atrankos laidų transliacijų metu stebės nepriklausomi stebėtojai – audito įmonės „Grant Thornton Baltic“ atstovai.

Ir šiais metais asociacija LATGA dainos nugalėtojos autoriui skirs 5000 eurų dydžio piniginį prizą.

„Pabandom iš naujo!” atrankinės laidos yra filmuojamos likus kelioms dienoms iki jų transliacijų šeštadieniais. Žiūrovų balsavimas vyks kaip visada tiesiogiai – laidos per LRT televiziją transliacijos metu.

Pirmoji „Pabandom iš naujo!“ laida sausio 21 d., šeštadienį, 21 val. per LRT televiziją.