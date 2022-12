Skelbiami nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos dalyviai

Nors 2022 m. didžiojoje „Eurovizijoje“ nugalėjo Ukrainos atstovai, dėl šalyje vykstančio karo konkursas vyks Jungtinėje Karalystėje, Liverpulyje.

„Šių metų „Eurovizijoje“ lietuviškai uždainavusi Monika Liu ir konkurse nugalėję ukrainiečiai „Kalush Orchestra“ parodė, jog daina, atliekama gimtąja kalba – ne kliūtis užkariauti visos Europos žiūrovų širdis. 2023 m. atrankoje išgirsime kūrinių, atliekamų ir lietuvių, ir anglų kalbomis, dainuos ir jau patyrę atlikėjai, ir nauji scenos veidai. Manau, kad šių metų dalyvių sąrašas daug žadantis: pavyks ir sukurti prasmingą pramogą žiemos vakarams, ir į didžiąją „Euroviziją“ išsiųsti Lietuvos atstovą, kuriuo vėl didžiuosimės“, – sakė LRT generalinės direktorės pavaduotojas Gytis Oganauskas.

Kaip ir pernai, televizija visiems atrankos dalyviams skirs finansinę paramą, kurią jie galės panaudoti fonogramos gamybai ir sceniniams įvaizdžiui kurti, bet ne kaip autorinį atlygį dainos autoriams.

Šiais metais norą dalyvauti konkurse išreiškė ir paraiškas pateikė virš 60 dalyvių. Komisija jas vertino dviem etapais: pirmiausia nustatydama, ar pateiktos paraiškos atitinka taisyklių reikalavimus ir tik po to vertindama dainą. Iš viso „Pabandom iš naujo“ atrankose pasirodys 30 atlikėjų ir grupių, bus parodytos penkios laidos – dvi atrankinės laidos, du pusfinaliai ir finalas.

Laimėtoją bendrai išrinks televizijos žiūrovai ir komisija, kurios sudėtis kis kiekvienoje laidoje. Kol kas komisijos narių pavardžių nacionalinės atrankos rengėjai neatskleidžia. Kaip balsavo komisija, bus skelbiama laidos pabaigoje – taip siekiama, kad komisijos vertinimai nedarytų įtakos žiūrovų balsavimui.

„Eurovizijos“ nacionalinėje atrankoje „Pabandom iš naujo“ dalyvaujančių atlikėjų / grupių sąrašas:

Agnė – „New Start“

Aistė Pilvelytė – „We Are Not Running“

Alen Chicco – „Do You“

„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ – „Sėdi ir važiuoji“

Baiba – „When the Lights Go Out“

Beatrich – „Like a Movie“

Donata – „Dreamer“

Gabrielius Vagelis – „Šauksmas“

Gebrasy – „Saw Your Ghost“

„Il senso“ – „Sparnai“

I. T. – „Žinau, tai tu“

Joseph June – „Vacuum“

Justa Rubežiūtė – „When I'll Find“

Justė Kraujelytė – „ESC Need More Fun“

„Justin 3“ feat. Dj AugustYno – „Not Giving Up“

Lina Štalytė – „My Body“

Luknė – „Paradise“

Mario Junes – „Do What You Do“

Matt Len – „Midnight Train“

Melona – „Song Of Whispers“

Monika Linkytė – „Stay“

MoonBee – „Rumor“

„Multiks“ – „London“

NOY – „Destiny's Child“

Paulina Paukštaitytė – „Let Me Think About Me“

Petunija – „Love of my life“

Rūta Mur – „So Low“

Viktorija Faith – „If You Ever Miss Me“

Voldemars Petersons – „Things“

W.I – „You Can Not“

Pirmoji nacionalinės atrankos „Pabandom iš naujo“ laida – sausio 21 d., 21 val., per LRT televiziją ir portale lrt.lt.