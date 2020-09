„Sisters On Wire“ žinutė gerbėjams: vietoje gėlių dovanokite mums šokolado

„Sisters On Wire“ ketveriukė savo kūryba jau senokai pasiekė gerbėjų širdis. Singlas „Parallel World“ grupę išgarsino užsienyje, o kūriniai lietuvių kalba „Taip jau gavosi“ ir „Mėlyna, mėlyna“ tapo tramplinu į populiarumo olimpą gimtinėje. Visgi, nors grupės kūriniai dažnai sukasi melomanų grojaraščiuose, skamba radijo stočių eteryje, apie „Sisters On Wire“ narius informacijos nedaug.

Grupės vokalistai Olegas Jerochinas ir Ieva Ščerbinskaitė atskleidė ne vieną pikantišką detalę tiek apie grupę, tiek apie save.

Dar 2016 m. „Sisters On Wire“ buvo nominuoti M.A.M.A apdovanojimuose, statulėlės tuomet nelaimėjo, bet Olegas prisipažįsta, kad bent kol kas statulėlė jiems nėra svarbi. „Gana seniai norėjome pradėti kurti lietuviškai, bet norėti ir daryti yra skirtingi dalykai. Tai, kad mes sugebėjome sukurti lietuvišką dainą, kuri skamba ne banaliai, o gražiai, yra vienas didžiausių mūsų pasiekimų. Kad ir kaip keistai tai skamba“, – atvirauja O. Jerochinas.

Pirmas lietuviškas kūrinys „Taip jau gavosi“ gerokai pranoko grupės lūkesčius, nors „Sisters On Wire“ būgnininkas Marius Oršauskas dar prieš paleidžiant kūrinį į dienos šviesą jam pranašavo sėkmę. „Čia yra viskas, ko reikia lietuviui: minoras, lietuvių kalba, geras tekstas ir šiek tiek klubinės muzikos,“ – kūrinio sėkmės receptą atskleidžia „Sisters On Wire“ kapitonas ir pabrėžia, kad nors dainuoti angliškai ar lietuviškai jam skirtumo nėra, tačiau kurti lietuvių kalba kur kas sunkiau, nors įdomiau.

Tiesa, kol kas mėgstamiausias Olego „Sisters On Wire“ kūrinys – ne lietuviškas, tai daina „Your Eyes“. „Šios dainos nuotaika, kiekviena nata labai gerai atspindi, koks aš esu viduje. Jei manęs paprašytų apie save papasakoti per kurią nors savo dainą, rodydamas į „Your Eyes“ sakyčiau, kad čia esu aš“, – atskleidžia vyras.

Tiek Olegas, tiek Ieva sako jaučiantys, jog yra gimę po laiminga žvaigžde ir yra dėkingi likimui už tai, ką turi šiandien, nors būta ir ne tokių džiuginančių laikų. „Kažkada buvo etapas, kuomet norėjosi, kad būtų didesnis atsakas į mūsų dainas. Buvo laikas, kuomet leidome dainas, bet rezultatas buvo nei geras, nei blogas. Peržiūrų skaičius būdavo panašus. Atrodydavo, kad tas peržiūras sugeneruoja tik mums artimi žmonės. Tuomet laužėme galvas, ką darome ne taip, kad negauname dėmesio, juk mus taip „veža“ ši muzika“, – atvirauja Ieva.

Raktą į sėkmę „Sisters On Wire“ rado, o pokalbio metu atskleidė ir kaip gerbėjai gali pelnyti dar didesnę jų meilę. „Esame smaguriai. Aš dievinu šokoladą. Galite iš manęs atimti daug ką, tik ne šokoladą“, – šypsosi I. Ščerbinskaitė. Scenos partnerei antrina ir Olegas: „Galėčiau gyventi be mėsos, bet be šokolado gyventi negalėčiau. Po koncertų dovanokite mums šokolado“. „Priimsiu į glėbį su meile“, – juokiasi Ieva.

Kodėl nekoncertavo vasarą, kokie yra artimiausi „Sisters On Wire“ planai, kada galima laukti jų pasirodymų šalies arenose ir dar daugiau pikantiškų detalių apie grupę ir jos narius galėsite išgirsti laidoje „Mano pramogos VEIDAI“ jau šį sekmadienį 20.45 val. per „Delfi TV“.