Šeštadienio vakarą paaiškės mylimiausia „Eurovizijos“ daina

Ši savaitė – eurovizinė. Tūkstančius žmonių visame pasaulyje prie ekranų pritraukiantis muzikos šou šeštadienį driokstels visu garsumu. 26 Europos šalys sieks sužavėti klausytojus ir surinkti daugiausia balsų.

„Eurovizijos“ organizatoriai šeštadienį pasidalijo vaizdo įrašu, kaip kiekvienas finalo dalyvis reaguoja į jam įteiktą „Eurovizijos“ trofėjų – stiklinį mikrofoną. Nufilmuotos atlikėjų reakcijos verčia šypsotis, mat dauguma dainininkų, palaikę nugalėtojo prizą, neslėpė džiaugsmo ir tikino, kad tai paskatins finale parodyti pačius geriausius pasirodymus tam, kad dar kartą į viršų galėtų iškelti „Eurovizijos“ mikrofoną. Dalyviai juokavo, kad trofėjus sunkus, bet dėl jo, žinoma, ir dėl eurovizinės garbės, verta kovoti iki galo.

Šių metų „Eurovizijos“ finale nėra mūsų kaimynų latvių, estų bei lenkų. Jie antrajame pusfinalyje neiškovojo tolimesnio kelialapio į didžiąją Europos muzikos sceną. Šiemet konkurse nedalyvauja ir baltarusiai, nes organizatoriai neleido dalyvauti su pasirinkta daina, kadangi joje buvo politinis atspalvis, o tokios temos „Eurovizijoje“ negali būti. Baltarusiai kitos dainos nedelegavo, tad jiems šių metų „Eurovizijos“ durys liko užvertos.

Lažybininkai prognozuoja aukštas vietas Italijai, Prancūzijai, Šveicarijai, tačiau kuri daina iš tiesų pakerės Europą, sužinosime tik nuskambėjus visoms dainoms. Finale už dalyvius balsuos tiek komisija, tiek žiūrovai. Už savo šalies atlikėjus balsuoti negalima, todėl Lietuvai atstovaujančią grupę „The Roop“ galima palaikyti nebent iš užsienio mobiliųjų operatorių. Šiemet žiūrovų balsus šalims skirstys Andrius Mamontovas.

„Eurovizijos“ finale atlikėjai pasirodys tokia tvarka:

1. Elena Tsagrinou – „El Diablo“ (Kipras)

2. Anxhela Peristeri „Karma“ (Albanija)

3. Eden Alene – „Set Me Free“ (Izraelis)

4. „Hooverphonic“ – „The Wrong Place“ (Belgija)

5. Manizha – „Russian woman“ (Rusija)

6. Destiny – „Je Me Casse“ (Malta)

7. „The Black Mamba“ „Love Is On My Side“ (Portugalija)

8. „Hurricane“ „Loco Loco“ (Serbija)

9. James Newman „Embers“ (Jungtinė Karalystė)

10. Stefania „Last Dance“ (Graikija)

11. Gjon`s Tears „Tout l`univers“ (Šveicarija)

12. „Daði og Gagnamagnið“ „10 Years“ (Islandija)

13. Blas Canto „Voy a Quedarme“ (Ispanija)

14. Natalia Gordienko „Sugar“ (Moldova)

15. Jendrik „I don`t Feel Hate“ (Vokietija)

16. „Blind Channel“ „Dark Side“ (Suomija)

17. Victoria „Growing Up Is Getting Old“ (Bulgarija)

18. „The Roop“ „Discoteque“ (Lietuva)

19. „Go_A“ – „Shum“ (Ukraina)

20. Barbara Pravi „Voila“ (Prancūzija)

21. Efendi – „Mata Hari“ (Azerbaidžanas)

22. TIX – „Fallen Angel“ (Norvegija)

23. Jeangu Macrooy „Birth of a New Age“ (Nyderlandai)

24. „Maneskin“ „Zitti e Buoni“ (Italija)

25. Tusse – „Voices“ (Švedija)

26. Senhit „Adrenalina“ (San Marinas).