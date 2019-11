Septintas „X faktoriaus“ sezonas: laikas jauniausiems talentams

Naujos kategorijos

Šiemet "X faktorius" – išskirtinis, tvirtina S.Urbonavičius-Samas. "Kasmet stengiamės pateikti naujienų, bet šiemet yra visai kitos dalyvių kategorijos, nei būdavo visada. Atsirado nauja paauglių kategorija, taip pat jaunimo, vyresnėlių ir grupių kategorijos. Visos kategorijos nuo šiol yra mišrios, o anksčiau buvo atskiros vaikinų ir merginų kategorijos", – naujovėmis dalijosi projekto prodiuseris.

Nors iki šio sezono 12–15 m. dalyviai negalėjo būti atrinkti į tolesnius projekto etapus, šios grupės norinčiųjų patekti į "X faktorių" visada būdavo daugiausia.

"Tiesa, pirmas "X faktoriaus" sezonas rinkosi dalyvius nuo 13-os metų. Vėliau mes atsisakėme šito, nes tais laikais, kai šis ir panašūs projektai tik prasidėjo, be galo daug žmonių norėjo dalyvauti "X faktoriuje". Anksčiau žmonės rašydavo, kad štai, pradėjau dainuoti duše ir labai noriu pabandyti ant didžiosios scenos. Dabar žmonės anketas pildo daug atsakingiau, ateina geriau pasiruošę, o ne aiškinant, kad draugas užrašė į projektą. Nors šiandien būna ir tokių, ir puikių variantų. Visko būna", – pasakojo S.Urbonavičius-Samas.

"Dalyvių skaičius, kaip ir kasmet, išlieka panašus, juk Lietuva nesiplečia, bet kokybė tikrai labai gerėja. Žmonės ateina jau subrendę, matome tai iš jų istorijų, kai jie bando į projektą pakliūti trejus ar net penkerius metus, mokęsi vokalo kartu su profesionalais", – pridūrė jis.

Talentai stebina kasmet

Šis sezonas nudžiugino projekto mokytojus, nes, pasak jų, pavyko atrasti labai gražių, spalvingų asmenybių. "Kalbant apie jauniausius dalyvius, tikrai buvo stebuklų, kuriais sunku patikėti. Buvo labai brandžių atradimų, buvo ir vaikiško, šviesaus ir naivaus atlikimo", – šypsojosi S.Urbonavičius-Samas.

Projektas keliauja pirmyn, ir tikrai bus labai gražių dalykų. Šiemet visai kita energija.

Kitas projekto teisėjas Saulius Prūsaitis sako, kad dar anksti kalbėti apie paauglius, nes tikras darbas kol kas dar nėra prasidėję. "Dabar veikiau visi tai traktuoja kaip žaidimą, tam tikrą nuotykį. Vėliau prasidės tikras darbas. Mes ir patys nelabai galime nuspėti, kaip viskas bus, kaip jie reaguos ir jausis. Reikia po kėdžių etapo pasižiūrėti, dabar negaliu pasakyti, kad jie yra labai nuostabūs, savimi pasitikintys, tvirti ir kompetentingi. Arba, kad jie yra labai nepatvarūs atlaikyti įtampą", – svarstė jis.

"Kiekvienais metais pamatome kažką gražaus. Šiais metais pradinėse atrankose galvojau, kad bus prasčiau, silpniau. Dabar manau, kad klydau. Projektas keliauja pirmyn, ir tikrai bus labai gražių dalykų. Šiemet visai kita energija", – sakė S.Prūsaitis.

M.Mikutavičius prisipažino, kad vargu ar jį lengva nustebinti. "Kiekvieną sezoną būdavo stipresnių ir silpnesnių dalyvių. Dažnai tas, kurį tu buvai "nurašęs", pasirodydavo visai priešingai, o kai kurie, iš kurių tikėjaisi labai daug, tarsi nukrisdavo. Aš manau, kiekvienais metais randame bent vieną kitą tikrą talentą", – kolegai antrino jis.

"Po kiekvieno sezono atrodo, kad jau šakės – tokio gero sezono nebebus niekada… Ir tas jausmas tęsiasi iki tol, kol neprasideda naujas sezonas", – juokėsi kiekvieną sekmadienį prie teisėjų stalo sėdanti Justė Arlauskaitė-Jazzu. Ji pastebėjo, kad šiemet į "X faktorių" atėjo labai daug asmenybių ir sava kūryba gyvenančių žmonių. "Tai yra žmonės, galintys tapti žvaigždėmis, stebinti Lietuvą bei pasaulį. Labai daug išskirtinių, savitų, drąsių žmonių. Nekantrauju, kad žiūrovai greičiau išvystų, kiek daug talentingų žmonių yra čia, Lietuvoje", – optimizmu tryško Jazzu, neabejojanti, kad visos komandos bus itin stiprios. "O aš savo ruožtu, kaip ir kiekvienais metais, stengsiuosi į kiekvieną savo komandos narį atsižvelgti individualiai, atskleisti visas stipriausias jo savybes", – pridūrė J.Arlauskaitė-Jazzu.

Išbandymas jauniausiems

Ar 12-metis yra pakankamai subrendęs kaip asmenybė scenai ir gyvenimui, kuris laukia laimėjus tokį projektą kaip "X faktorius"? Dalyvius tam ruošiančios Lietuvos žvaigždės neturi vieno konkretaus atsakymo.

"Mes patys sau keliame šitą klausimą. Vieni dalyviai mažiau subrendę scenai, kiti labiau. Čia labai išryškėjo skirtumai tarp mergaičių ir berniukų: merginos labiau subrendusios ir pasiruošusios. Bet kartais tai priklauso nuo asmenybės – turime ir dvylikamečių, kurie yra psichologiškai brandūs ir tvirtesni už kai kuriuos šešiolikmečius ar aštuoniolikmečius. Išbandymų prasme "X faktorius" tikrai yra ne "Dainų dainelė", ne vienkartinis pasirodymas talentų konkurse. Tai ilgalaikis ir sunkus darbas. Į finalą patekusiems paaugliams tai tikrai bus didelis išbandymas – tiek fiziškai, tiek emociškai", – neabejojo S.Urbonavičius-Samas.

Jis tikino, kad projekto komanda yra labai jautri dalyviams: "Jiems esame ir tėčiai, ir mamos, visaip rūpinamės jų psichiniu komfortu. Bet nieko nepadarysi, kova yra kova – kažkas turės palikti projektą, o kažkas turės jį laimėti."

"Šis pasaulis kartais pateikia stebuklų. Lygiai taip pat galime klausti, ar septyniasdešimtmetis yra ne per senas scenai. O praktika rodo, kad taip nėra. Nesiimčiau per daug prognozuoti", – sakė S.Prūsaitis.

"Jaunas žmogus visada turi mažiau patirties, gebėjimų, mažiau įdirbio, bet talentas ir jaunystėje žiba", – pastebėjo M.Mikutavičius.

Nebuvo matę

S.Urbonavičius-Samas kviečia artimiausiais sekmadienio vakarais įsijungti vadinamojo kėdžių etapo laidas ir pamatyti, kaip šiemet viskas yra rimta.

"Visi buvome sukrėsti. Ir džiaugėmės, ir verkėme, nes per septynis metus "X faktoriuje" to nėra buvę. Tiesiog negalėjome visų geriausių dalyvių paimti į finalus, jame nebuvo tiek vietų. Užvirė tokia kova, kurios mes nebuvome matę. Daug ko esu matęs, bet to, kas vyko šiemet, niekada nebuvau matęs", – nuostabos neslėpė jis.

Akivaizdu, Lietuvoje puikiai dainuojančių ir norinčių pradėti dainininko kelią nemažėja. M.Mikutavičius klausia: o kas čia keisto? "Žmonės gimsta kiekvienais metais, tuo labiau, Lietuva neišmirė nuo staigaus kiaulių maro, dėl kurio populiacija sumažėjo iki pusės milijono. Muzika – universali, ji nedingsta kaip profesija, nedingsta kaip atgyvenusi ūkio šaka. Ji visą laiką yra reikalinga, žmonės visada nori dainuoti, užsiimti menu, kurti. Vieni žmonės pavargsta, bet jauni užauga ir nori pamėginti tą patį. Vieni išeina, kiti ateina – tuščių vietų nelieka", – sakė jis.

