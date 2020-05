Sekmadienį jubiliejų švęsianti E. Jennings gerbėjams turi ypatingą dovaną

Sekmadienį (gegužės 17 d.) jubiliejinį gimtadienį švęsianti Erica Jennings didžiausią dovaną skirs gerbėjams. Viena populiariausių šalies dainininkių šventės proga išleis naują solo albumą. Ilgai lauktas Ericos Jennings albumas „Songs In Saturn“, kuriame gerbėjai ras 11 dainų, bus išleistas šį sekmadienį, kada dainininkė švęs 40-ąjį gimtadienį.

Švęsdama neeilinį gimtadienį ir naujo albumo pasirodymą, E. Jennings surengs specialią tiesioginę transliaciją socialiniame tinkle „Instagram“. Atlikėja kviečia savo gerbėjus saugiai susitikti nuotoliniu būdu sekmadienį 11 val. 30 min. Būtent šiuo laiku sekmadienį naujasis atlikėjos albumas jau bus pasiekiamas visose skaitmeninėse muzikos klausymosi platformose.

„Kviečiu švęsti kartu – išgersime kavos, gimtadienio burbuliukų, pasikalbėsime apie gyvenimą izoliacijoje, muziką, ir pasidalinsime mintimis apie tai, iš kur semiamės įkvėpimo“, – kviečia E. Jennings.

Be to, tą patį sekmadienio vakarą 21 val. Erica Jennings ir jos vyras Jurgis Didžiulis planuoja surengti išskirtinę muzikinę transliaciją socialiniame tinkle „Facebook“.

Dainininkė naujas dainas ketina pristatyti dviejuose koncertuose Trakų pilyje ir Pažaislio vienuolyne. Dėl tebesitęsiančios koronaviruso epidemijos šie planai gali koreguotis ir apie pasikeitimus atlikėja žada informuoti artimiausiu metu.

„Mano albumas vadinasi „Songs In Saturn“, nes visos dainos buvo sukurtos Saturno cikle, kuris pasak, astrologų, yra vienas ilgiausių ir sunkiausių. Jis tęsiasi net 19 metų“, – apie albumo pavadinimo pasirinkimą sako E. Jennings. „Tai yra vienas sudėtingiausių laikotarpių, kurio metu susiduri su sunkiausiomis kliūtimis ir daugybe iššūkių, išmoksti begalę svarbiausių gyvenimo pamokų. Tai lyg nesibaigianti kova ir begalinis kopimas aukštyn į kalną“, – teigia atlikėja.

Erica teigia, kad naujo albumo dainas sukurti įkvėpė įgyta patirtis. Atlikėja neslepia, kad džiaugiasi, kad šis etapas artėja prie pabaigos – Saturną pakeis Merkurijaus ciklas, kuris bus šviesus, ryškus ir lengvas.

Už pagalbą įrašinėjant ir kuriant naujo albumo dainas E. Jennings dėkoja prodiuseriui Snorre'ui Bergerud'ui, kuris prodiusavo didžiąją dalį naujų kūrinių. Ypatingą „ačiū“ atlikėja sako dainų autoriui Vytautui Bikui, padėjusiam prodiusuoti dainas „The Truth“ ir „Black Is The Colour“. Nepamiršta ir vieno geriausių elektroninės muzikos atlikėjų ir prodiuserių Leono Somovo, kuriam dainininkė dėkoja už kartu įrašytą dainą „Shades Of Blue“.

Šias ir daug kitų dainų gerbėjai ras jau šį sekmadienį (gegužės 17 d.) pasirodysiančiame albume „Songs In Saturn“, kurio viršelį papuošė ilgametės E. Jennings bendražygės ir foto menininkės Marlos Singer daryta nuotrauka.

„Negaliu sulaukti, kada galėsiu pasidalinti su gerbėjais nauju albumu, kurį labai myliu. Labai tikiuosi, kad jūs taip pat jį pamilsite“, – sako gražios sukakties gimtadienį švęsiantį E. Jennings.

Naują E. Jennings albumą „Songs In Saturn“ galima iš anksto užsakyti „Spotify“ muzikos klausymosi platformoje.