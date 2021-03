Savaitę kanibalų gentyje praleidęs lietuvis: suvalgyti žmones ten – bausmė

Ūkininkas, IT specialistas ir fotografas Algirdas Morkūnas dievina keliones. Tinklaraščio journey.lt autorius per metus išvyksta mažiausiai į penkias tolimas šalis ir renkasi tikrai ne penkių žvaigždučių „viskas įskaičiuota“ kurortus, o nuotykių ir aštrių pojūčių kupinas kryptis. Per 60 šalių aplankęs lietuvis Nepale įveikė mirties kelią, kreiva valtimi plaukė per krokodilų ir begemotų pilną ežerą, naktį praleido ant verdančia lava kunkuliuojančio Etiopijos ugnikalnio skardžio, o pasitaikius progai aplankyti stalinistine diktatūra garsėjančią Šiaurės Korėją, net nedvejodamas tarė taip, rašoma LNK laidos „Bus visko“ pranešime spaudai.