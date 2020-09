Rasinė satyra „Stebėtojų lyga“ triumfavo per nuotolinę „Emmy“ ceremoniją

Televizijos „Oskarais“ vadinamų apdovanojimų ceremonija – pirmasis svarbus koronaviruso eros Holivudo apdovanojimų šou – vyko „nuotoliniu“ būdu ir žvaigždės tiesioginių transliacijų metu šypsojosi tuščiam teatrui Los Andžele.

Šiemetinių apdovanojimų favoritu laikyta HBO „Stebėtojų lyga“, debiutavusi pernai spalį ir nuspėjusi ateitį, kalba dabar itin aktualiomis temomis: apie JAV gyvuojantį rasizmą, policijos smurtą ir net apsauginių kaukių dėvėjimą. Jis sulaukė entuziastingų vertinimų iš žiūrovų ir kritikų.

Kitas HBO serialas „Paveldėjimas“ (Succession) – įtakingos, klastingos šeimos saga – laimėjo prestižinėje dramos kategorijoje, o originalus kanadiečių hitas „Schitt's Creek“ susišlavė komedijos kategorijų prizus.

Tarp 11 „Stebėtojų lygos“ trofėjų yra keturi svarbių kategorijų apdovanojimai. Serialo kūrėjai savo pergalę geriausio mini serialo kategorijoje skyrė 1921 metų Talsos žudynių aukoms afroamerikiečiams.

„Vienintelis būdas užgesinti liepsnas yra kovoti su jomis drauge“, – sakė scenaristas ir prodiuseris Damonas Lindelofas.

„Istorija yra paslaptis: ji padalyta į milijoną dėlionės dalių. Žinome, kad suradus jas skaudės. Kartais mes būname sukėlę tą skausmą, galbūt net turėjome iš to naudos“, – sakė D. Lindelofas, kuris yra baltasis.

„Stebėtojų lyga“ yra savalaikis sociopatiškų superdidvyrių ir politinės satyros derinys, pagrįstas 9-ojo dešimtmečio komiksų knyga. Pernai debiutavusiame seriale esama baltųjų viršenybės šalininkų, policijos brutalumo ir ginčų dėl kaukių dėvėjimo, o visi šie klausimai dabar labai svarbūs šalyje vykstant itin įnirtingiems debatams prieš lapkričio pradžioje įvyksiančius JAV prezidento rinkimus.

„Turėkit balsavimo planą“, – sakė serialo žvaigždė Regina King (Redžaina King), sekmadienį laimėjusi geriausios mini serialo ar filmo aktorės kategorijoje.

Daug žiūrovų tik iš „Stebėtojų lygos“ pirmosios dalies sužinojo apie tikrai įvykusias Talsos žudynes.

„Stebėtojų lyga“ buvo istorija apie traumą, likusius baltųjų vidaus terorizmo, policijos korupcijos ir brutalumo randus“, – sakė geriausiu mini serialo ar filmo antrojo plano aktoriumi pripažintas Yahya Abdul-Mateenas II (Jahja Abdul-Matinas II).

„Paveldėjimas“ ir „Schitt's Creek“

72-ojo „Emmy“ sezono nominantai ir laimėtojai dalyvavo vaizdo ryšiu iš savo namų ar susibūrimų, vykusių laikantis socialinio atstumo, nes Los Andžele vis dar galioja griežti suvaržymai dėl koronaviruso.

Apdovanojimai jiems buvo įteikiami įvairiai: į duris pasibelsdavo kurjeriai, iš paslaptingos dėžės išlįsdavo ranka, o tarp įteikėjų buvo kasdienio gyvenimo didvyrių: medicinos darbuotojas, mokytojas ir net astronautas.

„Paveldėjimo“ – niūrios istorijos apie šeimos vidaus kovas siekiant kontroliuoti žiniasklaidos imperiją – kūrėjas sugrojo kitą politinę vakaro natą: „nepadėkojo“ pasaulio lyderiams už jų darbą kovojant su pandemija.

„Neačiū“ prezidentui [Donaldui] Trumpui (Donaldui Trampui) už prastą ir nekoordinuotą atsaką. „Neačiū“ Borisui Johnsonui (Borisui Džonsonui) už tą patį mūsų šalyje“, – sakė britų prodiuseris Jesse Armstrongas (Džesė Armstrongas), ceremonijos pabaigoje atsiimdamas statulėlę už geriausią draminį serialą.

„Paveldėjimas“ taip pat pelnė „Emmy“ už geriausius draminio serialo scenarijų ir režisūrą, o serialo žvaigždė Jeremy Strongas (Džeremis Strongas) atsiėmė geriausio draminių serialų aktoriaus statulėlę.

Buvusi „Disney“ vaikas žvaigždė Zendaya (Zendaja) netikėtai tapo jauniausia per visą istoriją geriausia draminių serialų aktore už darbą atšiaurioje „Euforijoje“ (Euphoria) apie vyresniųjų klasių moksleivius, seksą, narkotikus ir nusikaltimus.

Kanadiečių televizijos komedijos „Schitt's Creek“ aktorių komanda, susišlavusi komedijos kategorijų prizus, per „virtualią“ ceremoniją buvo susirinkusi Toronte.

„Mūsų šou iš esmės yra apie meilės ir priėmimo perkeičiantį poveikį. Mums dabar to reikia labiau nei bet kada“, – sakė vienas serialo kūrėjų, geriausiu komedijos antrojo plano aktoriumi pripažintas Danielis Levy (Danielis Levis), kuris taip pat laimėjo režisūros, scenarijaus ir komiško serialo kategorijose.

Iš viso devynis „Emmy“ gavusio „Schitt's Creek“ pirmieji keturi sezonai nebuvo nominuoti nė vienam šių apdovanojimų, tačiau po to, kai serialą pradėjo rodyti „Netflix“, paskutinis serialo sezonas sulaukė didelio susidomėjimo.

Serialo žvaigždei Catherine O'Harai (Ketrin O'Harai) geriausios komedijos aktorės apdovanojimą įteikė žmogus apsauginiu kostiumu. Jos sutuoktinį seriale vaidinantis Eugene'as Levy (Judžinas Levis) buvo paskelbtas geriausiu aktoriumi, o Annie Murphy (Eni Merfi) atiteko geriausios antrojo plano aktorės statulėlė.

Tai pirmas kartas, kai visų komedijos aktorių kategorijų apdovanojimai atiteko vienam serialui.

„Pand-Emmy“

Rasizmo ir politikos temos buvo žymios visą apdovanojimų vakarą. Aktoriai ir kūrėjai vilkėjo marškinėlius su užrašais, kuriais reiškiama parama policijos smurto ir Talsos žudynių aukoms afroamerikiečiams.

Markas Ruffalo (Markas Rafalas), pripažintas geriausiu mini serialo ar filmo aktoriumi už darbą seriale „I Know This Much Is True“, kalbėjo už daugelį liberalumu garsėjančiame Holivude, kai perspėjo rinkėjus dėl D. Trumpo kampanijos.

„Mūsų laukia... svarbus momentas: ar būsime susiskaldymo ir neapykantos šalis,... ar meilės, stiprybės ir kovos už visus mus šalis?“ – klausė jis.

Kita svarbi tema buvo Holivudą aukštyn kojomis apvertusi pandemija, kuri sustabdė filmų ir serialų kūrimą, nors visame pasaulyje skelbti nurodymai likti namie nepaprastai padidino televizijos žiūrėjimo mastą.

Ceremonijos vedėjas Jimmy Kimmelas (Džimis Kimelas) vakarą pradėjo iš teatro, kuriame buvo susodinti kartotiniai garsiausių aktorių atvaizdai. „Labas, sveiki atvykę į „pand-Emmy“ ceremoniją“, – juokavo jis.

Trumpai pasirodžiusi asmeniškai, vėliau Jennifer Aniston (Dženifer Aniston) vaizdo ryšiu prisijungė iš, regis, tolimos vietos, su „Draugų“ (Friends) kolegėmis Courteney Cox (Kortni Koks) ir Lisa Kudrow (Liza Kudrou).

Kitiems nominantams, kurie vilkėjo suknias, smokingus, kasdienius drabužius ar įvairiausius tarpinius variantus, buvo išsiuntinėtos kameros, kad jie jas pasistatytų pasirinktose vietose.