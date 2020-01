S. Lee bus pirmasis juodaodis Kanų kino festivalio žiuri vadovas

„Malkolmo X“ (Malcolm X) ir „Elkis teisingai“ (Do the Right Thing) kūrėjas yra pirmasis juodųjų afrikiečių kilmės žmogus, pirmininkausiantis didžiausiam pasaulio kino festivaliui, kuris gegužę rengiamas Prancūzijos Rivjeroje.

62 metų S. Lee sakė, kad yra „sukrėstas, laimingas, nustebęs ir didžiuojasi“ kursiantis istoriją.

Kanų veteranas šiame festivalyje yra surengęs septynių savo filmų premjeras. Jo debiutinis filmas „Jai šito verkiant reikia“ (She's Gotta Have It) sukėlė sensaciją 1986 metais, kai pelnė jaunimo prizą „Dviejose režisierių savaitėse“, rengiamose kartu su Kanų kino festivaliu.

Apie S. Lee paskyrimą pranešta aktyvistams pirmadienį sukritikavus „Oskarų“ nominacijas dėl nebaltaodžių aktorių bei režisierių ignoravimo. Jokių JAV Kino meno ir mokslo akademijos nominacijų negavo puikiai vertinamos Awkwafina (Akvafina), suvaidinusi tragikomedijoje „Atsisveikinimas“ (The Farewell), ir Lupita Nyong'o (Lupita Njong'o) iš siaubo juostos „Mes“ (Us).