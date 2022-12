Roko grupė „Scorpions“ vasarą koncertuos Lietuvoje

Kelis kartus Lietuvoje viešėję „Scorpions“ į mūsų šalį sugrįš po septynių metų pertraukos. Ankstesnį kartą rokeriai taip pat „Žalgirio“ arenoje pasirodė 2016 metais. „Rock Believer“ turo koncertuose skamba „Scorpions“ karjeros hitai ir pasaulinę šlovę pelniusios baladės.

Naujajame ture „Scorpions“ pristato šiais metais išleistą albumą „Rock Believer“. Šis įrašas – jau 19-asis studijinis grupės albumas. „Rock Believer“ šiais metais buvo tarp populiariausių albumų Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Suomijos, Lenkijos, Šveicarijos ir kitų šalių topuose, užkopė į 2-ąją vietą JAV ir Jungtinės Karalystės roko albumų topuose. Tai – pirmasis studijinis grupės darbas nuo 2015 metų „Return to Forever“, nutraukęs ilgiausią pauzę tarp albumų grupės istorijoje.

Pasaulinį turą „Rock Believer“ „Scorpions“ trankiai pradėjo Las Vegase, JAV, kur surengė net 9 koncertus iš eilės. Kultiniais kūriniais klausytojus džiuginusi grupė, gerbėjus nustebino ir nauja savo legendinio hito „Wind of Change“ versija, kuria išreiškė palaikymą Ukrainai.

Las Vegase „Scorpions“ vokalistas Klausas Meine'as vietoj pirmosios dainos eilutės „Follow the Moskva down to Gorky Park“ („Einu palei Maskvos pakrantę į Gorkio parką“) dainavo – „Now listen to my heart, it says Ukrainia“ (Paklausyk mano širdies, ji sako: „Ukraina“). Dainos atlikimo metu scena nušvito Ukrainos vėliavos spalvomis. Savo paramą Ukrainai „Scorpions“ išreiškė ir kituose šiais metais vykusiuose turo koncertuose.

Visam pasauliui „Wind of Change“ yra tapusi permainų šaukliu ir vienu iš Berlyno sienos griuvimo simbolių. Iki šiandien daina išlieka vienu garsiausių ir didžiausią įtaką padariusių kūrinių roko istorijoje, taip pat jai priklauso visų laikų sėkmingiausio Vokietijos atlikėjo išleisto singlo rekordas.

Pasaulinį turą „Rock Believer“ pradėję Las Vegase, šiais metais muzikantai surengė koncertą ir legendinėje Niujorko „Madison Square Garden“ arenoje, taip pat 30 koncertų Šiaurės Amerikoje. Kitais metais „Scorpions“ turas keliasi į Europą, kur grupė surengs koncertus Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Danijoje ir kitose šalyse.

Vokiečių grupė „Scorpions“ laikoma viena garsiausių ir įtakingiausių roko grupių pasaulyje. Per savo karjerą muzikantai pardavė per 120 milijonų įrašų ir sugrojo per 5 tūkstančius koncertų visame pasaulyje. Žvaigžde Holivudo roko šlovės alėjoje įamžinti „Scorpions“ yra sukūrę hitus „Wind of Change“, „Rock You Like a Hurricane“, „Still Loving You“, „Send Me an Angel“, „Big City Nights“ ir daugelį kitų nemirtingų kūrinių, kurių klausosi milijonai žmonių visame pasaulyje.