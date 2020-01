R. Mikelkevičiūtė pasibaisėjo pamatytu vaizdu: mergytė verkė, jos rankos – pamėlę

„Grūdinimasis yra sveikata! Kas po dušu kontrastiniu, kas po sniegą, kas į ledinį vandenį! Ok, nesiginčysiu. O štai taip vaikus grūdina „supermamytės“!“ – neseniai socialiniame tinkle vieno matyto nutikimo pasakojimą pradėjo TV laidų vedėja ir prodiuserė Rūta Mikelkevičiūtė.

Žinoma moteris pasakojo visai neseniai su šeima nuvykusi į Vilniaus oro uosto apžvalgos aikštelę, kur lėktuvus stebėjo būrys žmonių. Vis dėlto jos akį patraukė, o vėliau net pareikalavo įsikišimo, šeima su mažais vaikais.

„Jūs paklausykite ir pasakykite, kas tai? Oras ne iš maloniųjų – apie 0, bet vėjas toks siaubingas, kad jutiminė temperatūra it minus 6 ar 7 šalčio. Nebūčiau nustebus, jei kas būtų suraitęs ir visus minus 10 – kaip mano močiutė sakydavo: per tokį orą vaikštinėti – tai ligos pačiam ieškoti.

Žmonės ne tik į pūkines striukes įsisiautę, į slidinėjimo kombinezonus įsmukę, kapišonais kepurėtas galvas dar apsidengę, šalikais apsimuturiavę (vaikai iki akių net), bet ir dar pledus atsinešę – pastovėjus ilgėliau plonesnėse odinėse pirštinėse pamėlsta rankos. Sulaukę lėktuvo tėvai su vaikais kelioms minutėms skuba į automobilius sušilti“, – nutikimą feisbuke pasakoja Rūta.

R. Mikelkevičiūtės feisbuko nuotr.

Netrukus ji teigia pamačiusi, kaip tėvas nešiojasi kokių 3 metukų verkiančią mergaitę.

Jei taip grūdinat vaiką, kuris negali pasakyti NE, „supermamytės“ ir „supertėveliai“, tai kodėl patys nesigrūdinat ir pusplikiai šaltyje nevaikštote?

„Vėjas toks šiaurinis, be gailesčio kiaurai skrodžia. Akis prikausto vaizdas: mažiukė be šaliko, apykaklė plačiai atlapota, nuogas kakliukas, dalis krūtinės, tiesa su kepure. Mano akys nuslysta iki mažiukės rankučių – taip, jos be pirštinių! O rankutės jau šermukšnių spalvos su mėlynomis dėmėmis ir baltais taškais! Šalia tipena mamelė – ne tik su paltu, kepure, kapišonu, bet dar ir apsimuturiavusi šaliku. Faktas, blemba, mirtinai šalta! Panašiai atrodo tėvas. Ir staiga jaučiu, kaip mano širdis ima stoti, o spaudimas ima kilti – tėvas nuriša mažylei kepurytę ir mažylė lieka vienplaukė! Trijų metukų šiauriniame vėjyje.

Kurį laiką negaliu patikėti tuo ką matau, nes nesuprantu ką tai gali reikšti? Mažylė verkia. Kiek laiko ji tame šaltyje? Niekas neskuba jos aprengti“, – aštraus žodžio vaiko tėvams negaili žinoma moteris.

Neišlaikius Rūta priėjo prie mergytės tėvo, o tuomet pamatė, kaip atrodo vaiko rankos.

„Pasidaro negera. Sakau, klausykit, vaikas jūsų rankas nušals, siaubingas vėjas, nejau manot, kad jai nešalta?! Vyras taip ir lieka išsižiojęs, it būtų nesupratęs apie ką aš, o mamelė išpyškina: „aš turiu, žinokit, patirties auginant vaikus“. Bet staiga ji padėkoja už pastabą ir visi trys netrukus dingsta... Kas čia buvo? Aš ne prieš vaiko grūdinimą, bet jei taip grūdinat vaiką, kuris negali pasakyti NE, „supermamytės“ ir „supertėveliai“, tai kodėl patys nesigrūdinat ir pusplikiai šaltyje nevaikštote?“, – retorišku klausimu įrašą baigia ji.