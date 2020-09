R. Mackevičius apie dalyvavimą šou slėpė net nuo žmonos: ir jūs nesakytumėte

„Kodėl ir kaip mane taip greit išaiškino? Nesuprantu. Prieš pasirodant ant „Kaukių“ scenos aktyviai tam ruošiausi, labai stengiausi robotizuoti save t. y. kitaip atrodyti, pakeisti eiseną, elgesį, manieras. Todėl po kauke jaučiausi drąsus ir neatpažįstamas. Iki šiol niekaip nesuvokiu vieno – kaip komisijoje sėdinti artima draugė I. Kavaliauskaitė išrišo mane iš karto, dar prieš uždainuojant“, – po pasirodymo projekte „Kaukės“ nuostaba dalijosi R. Mackevičius.

I. Kavaliauskaitė tikino – tokiam artimam draugui kaip Rolandas nuo jos pasislėpti paprasčiausiai neįmanoma. „Joks kostiumas Rolui nebūtų padėjęs. Tik įžengus į sceną mačiau artimą draugą, o ne robotą. Eisena jį visiškai išdavė. Kadangi jį atpažino ir kiti komisijos nariai, galvoju, kad tokio ryškaus žmogaus kaip jis užmaskuoti tiesiog neįmanoma“, – įspūdžiais dalijosi I. Kavaliauskaitė. R. Mackevičius su tokiais Indrės pastebėjimais sutinka, todėl mano, kad būtų labai prastas nusikaltėlis. „Jeigu tektų plėšti bankus paslėpus veidą kojinėje, akimirksniu būčiau atpažintas. Žiūrėkit, gi tas plėšikas vaikšto kaip Rolandas“, – po pasirodymo juokavo vyras.

Na, ir jūs nesakytumėt, jei žinotumėt, kokio dydžio baudos laukia prasitarus.

Vido Bareikio dainą „Pažiūrėk į mane, mama“ atlikęs R. Mackevičius neslepia – ant scenos jam dainuoti teko pirmą kartą. „Kol dainavau kaip robotas – jaučiausi saugus, nematomas, drąsus. O štai išsilukštenus iš kostiumo viskas pasikeitė. Tapo labai baisu. Kojos linko, eiti į sceną nenorėjau. Kai visi mato tikrąjį tave, dainuoti tampa daug sudėtingiau. Tačiau žinojau, kad negaliu nuvilti žiūrovų, todėl su ta baime teko akimirksniu susitvarkyti“, – pasakojo pirmą kartą ant scenos dainavęs LNK laidų vedėjas R. Mackevičius.

Savo komiškais pasirodymais ir komentarais garsėjantis radistas Rolandas „Kaukėse“ norėtų sudalyvauti ir antrąjį kartą. „Gaila, kad kritau taip anksti. Man labai patiko pati laidos idėja, buvo įdomu persikūnyti į personažą. Be to, roboto kaukė nekėlė jokių iššūkių – buvo be galo patogi. Tačiau jei dalyvaučiau antrąjį kartą, prašyčiau dar labiau viską maskuojančio kostiumo. Norėčiau būti oro balionu, kad iš figūros net ir tokia smalsuolė kaip Indrė taip paprastai nepažintų“, – pasakojo R. Mackevičius.

Vienas didžiausių iššūkių vyrui dalyvaujant šiame projekte – nuslėpti tokį faktą net ir nuo artimiausių šeimos narių.

„Apie tai, kad uždainuosiu tapęs robotu, niekam nesakiau. Na, ir jūs nesakytumėt, jei žinotumėt, kokio dydžio baudos laukia prasitarus. Tiesa, žmonai užsiminiau, kad važiuoju filmuotis į laidą, tačiau kur – tiksliai neaiškinau. Lengva mėtyti pėdas pramogų pasaulio atstovams. Aš kasdien turiu važinėti po filmavimus, ir atsekti ką ir kodėl veikiu – sudėtinga. Dabar nekantrauju pakalbėti su savo vaikais ir išgirsti jų nuomonę, kaip jiems patiko mano pasirodymas“, – įspūdžiais dalijosi R. Mackevičius.

