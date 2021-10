R. Grumbinas: labai tikiuosi, kad „Žalgiris“ visą Eurolygos sezoną išlaikys intrigą

Nesikoncentruoti į nesėkmes

Atsižvelgęs į tai, kad dar daug kas nežinoma, sporto žurnalistas ir TV prodiuseris prognozuoja, jog Kauno "Žalgiriui" šis sezonas gali būti labai panašus į praėjusį. "Pernai atėjo naujas treneris, buvo labai daug naujų žaidėjų. Šiemet pasikeitimas tik toks, kad Martinas Schilleris žaidėjus surinko pagal savo viziją", – sako jis.

R.Grumbino nuomone, pernai treneris M.Schilleris galėjo sakyti, kad galbūt komandos sudėtis buvo renkama pagal jo pirmtako Šarūno Jasikevičiaus, komandos vadovybei netikėtai palikusio klubą, braižą. "Šiemet to treneris pasakyti negalės, nes komanda buvo renkama pagal jo pageidavimus ir įsivaizdavimą. Aišku, Kauno "Žalgiris" – ne Maskvos "CSKA, ne "Barcelona", ne Madrido "Real", kurie gali mokėti didelius pinigus, bet taip niekada ir nebuvo. "Žalgiris" buvo tas klubas, kuris stengdavosi ir mokėdavo pasirinkti žaidėjus. M.Schilleris ne kartą minėjo, kad yra patenkintas ta komanda, kurią surinko", – tikina žurnalistas.

"Bet aišku – čia kaip automobilis: tu jį išbandai, bet tik varžybos parodys, kaip jis veikia", – priduria jis.

R.Grumbinas pripažįsta, kad kontrolinėse rungtynėse buvo daug nesėkmių, bet, jo nuomone, į tai visiškai neverta kreipti dėmesio – viską parodys prasidėjęs Eurolygos sezonas. "Manau, kad bet kuriuo atveju emocijų – tiek teigiamų, tiek galbūt liūdnesnių po nesėkmių – tikrai užteks", – sako jis.

"Komanda šiuo metu styguojasi. Jei visi viską žinotume, būtų neįdomu žiūrėti. Tai bus toks sezonas, kai daug gerų dalykų sužinosime tik jam įsibėgėjus", – įsitikinęs R.Grumbinas.

Duokime laiko

"BasketNews", atsižvelgdama į Eurolygos komandų draugiškų varžybų rezultatus ir žaidėjų svarbą, sudarė aštuoniolikos turnyro komandų sąrašą. Jame "Žalgiris" užėmė penkioliktą vietą. R.Grumbinas primena, kad ir praėjęs sezonas "Žalgiriui" buvo sunkus.

"Prisimenu, draugiškame turnyre Kaune skaudžiai pralaimėta Milano "Armani Exchange" ir vos ne vos įveikta Atėnų "Panathinaikos" komanda. Buvo sunkoka įsibėgėti ir paskui staiga netikėtai, liaudiškai tariant, bam – penkios pergalės Eurolygoje", – sako jis.

"Palaukime Eurolygos starto ir galėsime dėlioti visas lenteles. Labai tikiuosi, kad "Žalgiris" visą sezoną išlaikys intrigą ir turės teorinių šansų patekti į aštuntuką. Pateks ar nepateks, priklausys nuo įvairių faktorių, bet kad jis visą laiką belstųsi į tą aštuntuką – labai norėčiau. Tokiu atveju sezonas būtų toks pat sėkmingas, kaip ir praėjęs", – viliasi R.Grumbinas.

Pasak jo, sportas prie ekranų pritraukia milijonus, nes čia visada išlieka intriga. "Tavo komanda gali tvirtai pirmauti ar tvirtai pradėti ir baigti labai blogai, arba būna ir taip, kad tiesiog stebuklingai išsigelbėja. Manau, ir praėjęs sezonas tai parodė. Prisiminkime Mariaus Grigonio pergales Kaune prieš Miuncheno "Bayern" ar išvykoje Valencijoje, kaip Thomas Walkupas, kovodamas su Pirėjo "Olympiakos", pavogė kamuolį… Atrodo, viskas lyg ir blogai, bet vienose rungtynėse tris kartus keisdavosi scenarijus. Šio sezono metu, manau, irgi taip keisis", – sako sporto žurnalistas.

"Visi žinome turtinguosius klubus, žinome, kas yra Eurolygos čempionai. Yra Stambulo "Anadolu Efes", "CSKA", "Barcelona", Milano komanda. Lyderiaujantys klubai šiemet – tie patys, bet netikėtumų gali būti. Praėjusiais metais labai puikiai žaidė "Bayern", ar šiemet taip puikiai žais – neaišku. Pažiūrėsime. Finalo ketverte tikrai gali būti komanda ir ne iš tradicinių lyderių", – svarsto jis.

Štai "Žalgiris" žiūrovus traukia savo žaidimo dinamika, įsitikinęs sporto žurnalistas. "Aišku, kai pergalių serija būna ilgesnė, žiūrovų padaugėja, jeigu pasipila nesėkmių – sumažėja. Žiūrovų skaičius gali keistis, bet nuolatinių krepšinio mėgėjų, žiūrovų dauguma nesikeičia", – pastebi R.Grumbinas.

Po pirmo LRT Eurolygos transliacijų sezono žiūrovų pasiekiamumo rodikliai džiugina. Nacionalinis transliuotojas Eurolygą rodys mažiausiai dar du sezonus. "Manau, kad tiek Eurolygos rungtynių rodymas, tiek ekspertų komentarai labai prisidės prie šios sporto šakos geresnio supratimo. Anksčiau krepšinis buvo rodomas per specializuotus kanalus, kuriuos žiūrėdavo tik specialistai ir labiau besidomintys būtent krepšiniu ar kitomis sporto šakomis, o transliuojant per LRT krepšinis parodytas plačiausioms masėms – kiekvienas norintis gali jį žiūrėti. LRT prisideda prie to, kad tiek "Žalgiris", tiek krepšinis įgauna ryškesnių spalvų", – nė kiek neabejoja žurnalistas.

Jei ilsėtis – tik aktyviai

Pats R.Grumbinas – tikrai ne tik krepšinio gerbėjas. Išskirtinai – plaukimo ir regbio. "Visą vaikystę ir paauglystę mėgau plaukimą, o regbis artimas, nes tėtis buvo tarptautinės kategorijos regbio teisėjas. Ta sporto šaka visada buvo šalia, dabar aš pats teisėjauju ir tarptautinėse varžybose, ir regbio čempionatuose. Amžius toks, kad kažkiek atsitraukiu, bet šias sporto šakas išmanau ir galiu vadintis šiek tiek ekspertu, nes žinios – gana gilios", – atvirauja žurnalistas.

Laisvalaikiu jis taip pat plaukioja ir bėgioja miškuose, o atostogų metu – ir kalnuose. Kalbėdamas su "TV diena", R.Grumbinas su žmona aktyviai ilsėjosi Azorų salose: tądien 7.30 val. pora jau buvo spėjusi paplaukioti vandenyne, o įdienojus, susiradę gražią vietą, žadėjo pabėgioti.

"Tai yra sportas, kuris uždega. Gal nesu jo ekspertas, bet esu aktyvus savo malonumui. Sportuoju tris keturis kartus per savaitę. Tai gali būti plaukimo treniruotė prieš darbą arba po darbo, arba pabėgiojimas prieš darbą arba po darbo. Jeigu nesportuoju, jaučiuosi prasčiau", – prisipažįsta R.Grumbinas.

"Sportas užgrūdina, daro stipresnį. Esu ligoninėje gulėjęs, erkiniu encefalitu sirgęs ir manau, kad tai, jog esu stiprus, sportiškas, man padėjo pasveikti, padėjo iš ligų patalo pakilti galbūt net stipresniam", – atvirauja jis.

Žiemą kartu su žmona R.Grumbinas ir kalnuose slidinėja. "Tai sportas, kuris mums labai patinka. Jeigu renkuosi šalį, kur keliauti, ieškau, ką ten galėsime nuveikti aktyviai, o ne pasyviai. Nežinočiau nė kaip ilsėtis pasyviai", – šypteli sporto žurnalistas.