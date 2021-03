Projektą „Didysis šou burbulas“ paliko pirmoji dalyvė: kas užėmė jos vietą?

„Didžiojo šou burbulo“ sceną sekmadienio vakarą sudrebino net dvylika pasirodymų. Čia pasirodė Norbertas Liatkovski, Gabrielė Urbonaitė, Žygimantas Petkus ir Gabija Radžiūnaitė, Marius Jampolskis, Justinas Lapatinskas, Kristina Jurevičiūtė, Radži, Gabrielė Rutkauskienė-Vasha, Mia Pilibaitytė, Aleksandras Ivanauskas-Fara, Ieva Riepšaitė ir Justinas Mejeris bei Violeta DaQueen.

Dalyviai pademonstravo itin jausmingus pasirodymus ir nustebino net ir tuos, kurie jų gyvenimą seka per Go3 televiziją 24 valandas per parą. M. Jampolskis į savo pasirodymą pasikvietė G. Urbonaitę-Geleibrą ir viduryje jo jie vienas kitą apdovanojo aistringu bučiniu, o su Norbertu ant scenos pasirodžiusi Mia pasibaigus kūriniui nesulaikė ašarų. Emocijas sunkiai valdė ir „Rondo“ lyderis Fara, kuris scenoje atliko vieną mylimiausių savo kūrinių.

Deja, ne visiems vakaras baigėsi taip, kaip jie tikėjosi – mažiausiai balsų surinkusiam dalyviui su projektu teko atsisveikinti, o jo vietą užėmė naujas, kuris paslaptyje buvo laikomas iki paskutinės sekundės.

„Didžiojo šou burbulas“ dalyvių likimą nusprendžia ir jų pasirodymus įvertina tik žiūrovai, tad antrosios laidos pabaigoje paaiškėjo, kad projektą teks palikti G. Urbonaitei-Geleibrai – susumavus balsus tapo aišku, jog būtent ji pelnė mažiausiai žiūrovų palaikymo.

Taip pat pagaliau atskleista ir didžioji intriga, kas tapo naujuoju projekto dalyviu. Tai – dar vienas žinomas dainininkas, Marijono Mikutavičiaus pritariantysis vokalistas bei jau ne pirmą kartą save muzikiniame šou išbandantis Anatolijus Oleinik. Būtent jis kartu su kitais dalyviais sekmadienį grįžo į viešbutį.

„Labai jaudinuosi, rankos prakaituoja, bet jaučiu džiaugsmą. Parą ar dvi galvoje vyko susistatymas. Man teko vėl iš naujo susitupėti, kad aš einu į televiziją, į tokį šou. Eilėje link pergalės teks atlaisvinti dar vieną vietą – aš ateinu!“ – ryžtingai sakė Anatolijus.

Tiesa, ne ką mažiau aistrų verda ir tada, kai dalyviai visą savaitę ruošiasi savo sekmadieniniams šou ir jų gyvenimas net 24 val. per parą, septynias dienas per savaitę yra tiesiogiai transliuojamas per Go3. Štai pavyzdžiui, praėjusią savaitę Žygis su Radži susipyko ir susitaikė net kelis kartus, o kai atrodė, kad visi dalyviai jau ims gyventi taikiai, su Žygiu į konfliktą įsivėlė ir Mia – atlikėja supyko už netaktišką pokštą apie jos amžių. Violeta atskleidė tai, ko dar niekam nėra sakiusi – pasirodo, kad mergina yra našlaitė. Kristina prabilo apie depresiją ir mylimojo Karolio iš „8 Kambario“ paramą sunkiausiu gyvenimo periodu, o Radži prasitarė apie jį kamuojančias bėdas dėl svorio.

Kaip vyksta pasiruošimas sekmadienio pasirodymams, kokios intrigos, emocijos ir diskusijos verda, siekiant tapti geriausiu, kaip atrodo šou pasaulio užkulisiai – galite stebėti kiekvieną dieną 24 val. per parą per naujos kartos televiziją – Go3. O sekmadienio tiesioginius TV šou pasirodymus kviečiame stebėti per televiziją TV3 ir TV3 Play 19.30 val.!