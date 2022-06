Popmuzikos legenda P. McCartney švenčia 80-metį

Taip pat kalbama, kad buvęs „bitlas“ dar nesibaigus šiems metams gaus pero titulą – tai būtų išties neblogas pasiekimas iš Liverpulio darbininkų šeimos kilusiam vyrukui, kaip ir tai, kad jis beveik 60 metų išsilaikė geriausių dainų ir atlikėjų sąrašuose.

Per savo darbo su grupėmis „The Beatles“, „Wings“ ir solinės karjeros metus P. McCartney parašė ar prisidėjo rašant daugiau nei 50 į geriausiųjų dešimtuką patekusių dainų.

2020 metais per karantiną meiliai Maka (Macca) vadinamas atlikėjas vienas įrašė albumą „McCartney III“ ir jis tapo pirmuoju į pirmą vietą Jungtinėje Karalystėje iškilusiu jo soliniu albumu nuo 1989 metų.

Pernai režisieriaus Peterio Jacksono (Piterio Džeksono) sukurtas aštuonių valandų trukmės dokumentinis filmas apie albumo „Let it Be“ kūrimą 1970 metais „Get Back“ vėl atkreipė dėmesį į P. McCartney ir grupę „The Beatles“.

Liverpulyje atlikėjo 80 metų jubiliejaus proga numatyta daugybė renginių. Britų žiniasklaida pranešė, kad prieš 25 metus į riterius įšventintas P. McCartney gali gauti pero titulą.

Senelis

Prieš penkerius metus karalienė Elizabeth II (Elzbieta II) paaukštino serą Paulą, priimdama jį ir į Garbės palydovų ordiną (Order of the Companions of Honour), tuo pripažindama jo išskirtinius pasiekimus visose Sandraugos šalyse.

Vienas šaltinis kovą laikraščiui „The Sun“ sakė, kad „svarstoma suteikti jam galimybę posėdžiauti Lordų Rūmuose“.

„Jis neįtikėtinai pasitarnavo britų kultūrai, todėl tai gali būti labai tinkamas apdovanojimas už visa tai, ką jis padarė savo šaliai“, – sakė šaltinis.

P. McCartney 2011-aisiais vedė savo trečiąją žmoną, turtingą amerikietę Nancy Shevell (Nensi Ševel), kuriai dabar 62 metai, ir turi aštuonis anūkus.

Remiantis laikraščio „The Sunday Times“ sudarytu turtuolių sąrašu, pora bendrai valdo 861 mln. svarų (992 mln. eurų) turtą.

Pora susituokė po sunkių P. McCartney skyrybų su buvusia manekene Heather Mills (Heter Mils) 2008 metais. Pagal skyrybų susitarimą ji po šešerių metų trukusios santuokos gavo 24,3 mln. svarų.

Liverpulio uostamiestyje šiaurės vakarų Anglijoje gimęs P. McCartney būdamas 15 metų susipažino su Johnu Lennonu (Džonu Lenonu) ir sukūrė grupę „Quarrymen“, galiausiai virtusią „The Beatles“.

P. McCartney, J. Lennonas, George'as Harrisonas (Džordžas Harisonas) ir Ringo Starras (Ringas Staras) ilgainiui ėmė asocijuotis su klykiančiomis gerbėjų miniomis, purių plaukų šukuosenomis, keturių per perėją Londone einančių vyrukų atvaizdu ant albumo „Abbey Road“ viršelio.

Paprasčiau tariant, jie buvo tarp tų, kurie savo laiku padarė didžiausią kultūrinę įtaką.

„The Beatles“ taip pat yra geriausiai savo įrašus parduodanti grupė per visą istoriją. „Bitlų“ įrašų kompanija EMI apskaičiavo, kad iš viso jie pardavė daugiau kaip milijardą diskų ir juostų.

1964-aisiais „bitlomaniją“ sukėlusi grupė vėliau į savo kūrybą išmoningai įtraukė įvairiausių srovių, nuo psichodelinės iki kantri muzikos.

„Absoliutus sielvartas“

J. Lennonas ir P. McCartney drauge rašydavo dainas ir tai buvo viena garsiausių XX amžiaus tokio pobūdžio partnerysčių, bet kūrybiniai nesutarimai galiausiai prisidėjo prie „The Beatles“ iširimo 1970 metais.

P. McCartney 1971-aisiais su pirmąja žmona Linda įkūrė „Wings“ ir pasinaudodamas savo sugebėjimais kurti melodijas, anksčiau davusiais pradžią tokioms klasika tapusioms dainoms kaip „Hey Jude“ ir „Blackbird“, dešimtmetį labai sėkmingai kūrė dainas su naująja grupe.

Linda, garsi fotografė ir gyvūnų teisių gynėja, 1998-aisiais mirė nuo krūties vėžio. Po 29 santuokoje pragyventų metų P. McCartney jos netektį pavadino „absoliučiu sielvartu“.

Tačiau kitų metų pabaigoje jis išleido naują albumą, daugiausia perdainuotų kūrinių, ir tęsė „bitlų“ eksperimentų tradiciją – tarp keliolikos jo solinių studijinių albumų yra technomuzikos įrašas ir du klasikiniai darbai.

Taip pat daug dėmesio sulaukė jo duetai su tokiomis žvaigždėmis kaip Michaelas Jacksonas (Maiklas Džeksonas) ir Stevie Wonderis (Stivis Vonderis), o 2012-aisis jis vadovavo trumpam „Nirvana“ atgimimui.

Populiariausia jo daina muzikos transliavimo srautiniu būdu platformoje „Spotify“ – populiaresnė už visas „The Beatles“ dainas – yra 2015-aisiais drauge su Kanye Westu (Kanjė Vestu) ir Rihanna (Rijana) įrašyta „FourFiveSeconds“.

P. McCartney taip pat mėgėjiškai tapė, režisavo filmą „Give My Regards To Broad Street“, kovojo už įvairius dalykus, nuo gyvūnų teisių iki taikos tarp Izraelio ir palestiniečių.

Jis turi sūnų ir keturias dukteris, tarp jų garsią mados dizainerę Stellą (Stelą) ir 2003-iaisiais santuokoje su H. Mills gimusią Beatrice (Beatris).

Iš keturių „bitlų“ du jau yra mirę: J. Lennonas 1980-aisiais buvo nušautas Niujorke, o G. Harrisoną 2001-aisiais pasiglemžė vėžys.

81 metų būgnininkas R. Starras tebekoncertuoja ir vėliau šiais metais vėl turi leistis į gastroles.