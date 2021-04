Po skaudžių skyrybų Londone – į Aziją su mažamete dukra ant rankų

Moteris po ilgų kelionių Kaune pagaliau jaučiasi laiminga. Tiesa, savo numylėtą šalį, Tailandą, ji puikiai prisimena iki šiol ir ruošiasi grįžti bent trumpam iš karto, kai ir vėl bus galima laisvai judėti. Į saulėtąją šalį aukšta ir liekna moteris pirmą kartą išvažiavo dirbti modeliu. Pinigų Bankoke Gintarė per daug neužsidirbo, be to suprato, kad manekene būti jai visai nepatinka. „Supratau, kad būti tiesiog pakaba aš nenoriu. Kai kam tai tinka, man – nelabai. Tiesa, vieną gerą dalyką supratau – tai, kad iš Tailando kraustytis niekur nenoriu“, – šiandien LNK laidos „Nuo...Iki...“ metu pasakos jauna moteris.

Ji ten ir liko. Tailande, vienoje pasakiško grožio saloje, moteris kiek vėliau sutiko savo buvusį draugą, su kuriuo susilaukė dukrelės Viltės. Pora kurį laiką keliavo kartu, rengdavo viešbučių socialinių medijų kampanijas, taip aplankė daugelį Azijos šalių. „Kai laukiausi, ir toliau keliavome. Visiškai nebijojau nei keliauti, nei valgyti gatvės maistą. Ir viskas buvo gerai. Į Londoną grįžome tik prieš pat gimdymą. Na, o į pasaulį atkeliavus Viltei, deja, viskas pasikeitė. Sugyventi po vienu stogu tapo neįmanoma“, – šiandien pasakos 80 tūkstančių sekėjų instagrame turinti graži moteris.

Supratusi, kad santykiai šlyja, moteris su mažu vaiku ant rankų leidosi į kelią. Ji drąsina ir kitas mamas nebijoti keliauti su mažyliais. Tai, pasak Gintarės, viena gražiausių patirčių jos gyvenime, padėjusi atsigauti po santykių griūties Londone. „Atsikeli ryte, įsidedi vaiką į nešioklę, užsėdi motorolerį ir į kelią...“ – šiandien laidoje „Nuo...Iki“ pasakos Gintarė.

Ko kelionėse išmoko nuomonės formuotoja Gintarė? Kaip jai pavyko atsitiesti po užsitęsusių konfliktų su vyru? Kaip keliauti vienai su vaiku? Visa tai – jau šį vakarą laidoje „Nuo...Iki“ 20 val. per LNK.