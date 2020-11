Po skandalingo konkurso J. Žižė grįžo į socialinius tinklus: mano sąžinė rami

„Atsikvėpiau, pailsėjau, buvau daug su savimi, su šeima, draugais... Daug mąsčiau ir džiaugiuosi, kad gyvenu ir vis mokausi. Kalbėti, rašyti, galvoti ir jausti atsakingai. Suprasti, kad nėra vienos tiesos. Nes jų daug. Visų skirtingos... tiesos. Ir kuri iš jų pranašesnė? O kuri turi nusileisti? Ir apskritai – ar turi? Pastaruoju metu supratau aiškiai tik vieną dalyką – bet kokia kaina vengsiu tų, kurie be jokių vidinių įsipareigojimų prie savo vardo deda grotažymę #aš prieš patyčias ar #aš prieš smurtą ir, nė neatvėsus klaviatiūrai, kuria šie žodžiai buvo spausdinti, viešoje erdvėje imasi rašyti įžeidžiančius komentarus, neva juokais, bet iš tiesų skaudžiai pašiepdami įrašinėja podkastus, niekina sutrikusius ar menkina kitaminčius“, – kalbėjo žinoma moteris.

J. Žižė teigė, kad jos sąžinė – rami. „Aš stengsiuosi elgtis kitaip. Dėsiu visas pastangas, kad mintimis, žodžiais bei darbais išpildyčiau lūkesčius tų, kuriems reikia paramos atsilaikant prieš smurtą. Aš su jumis. Pabrėšiu, prieš bet kokį smurtą. Ir ne mažiau širdį ar kūną žalojančias patyčias. Esu senai išmokusi vieną svarbiausią savo gyvenimo pamokų – kiekvienas žodis ar darbas grįžta su kaupu, tad mano sąžinė senai rami. Tai, kas mūsų nenužudo, padaro stipresniais, įžvalgesniais, atsakingesniais, tyrinėjančiais, atidžiau besirenkančiais. Pasirinkau ir aš. Žinau tikrai, kad kokia buvau, jau niekada nebebūsiu. Kasdien gyvensiu taip, kad rytoj būčiau geresnė pati savęs versija. Dirbsiu daugiau bei ilgiau, bet dirbsiu savo sveikesnei gyvenimo kokybei, tiek aplinkos, tiek kūno ir sielos. Gilinsiuosi, klausiu, analizuosiu, tikrinsiu tam, kad būčiau tikra dėl to, ką pati vartoju ir ką jums savo ištikimiausiems rekomenduoju arba apie ką pasakoju. Konsultuosiuosi su ekspertais, mokslininkais, turinčiaisiais skirtingas nuomones, kartu rasim bendrą kalbą, savo tiesą. Pradedam naują bangą be brukalų, kur bus atsakoma už kiekvieną pasakytą žodį ar padarytą veiksmą! Ir gal pabandom nuo šiol bendrauti be vaidybos, be filtrų, be naudos sau, be kaukių? Ką manai, ar pats, ko šitaip trokšti, sugebėsi atlaikyti?“, – klausė J. Žižė.

Primename, kad po konkurso laimėtojų paskelbimo socialiniame tinkle „Instagram“ J. Žižė kreipėsi į savo sekėjus – moteris teigė pastaruoju metu patyrusi daug streso, todėl nusprendė kuriam laikui pasitraukti iš socialinių tinklų: „Ši savaitė buvo beprotiškai sunki ir mano šeimai, ir man. Bet, aišku, prisiimu visą atsakomybę ir visą kaltę dėl konkurso metu padarytų klaidų. Labiausiai atsiprašau savo kolegų dėl ne iki galo aiškių taisyklių ir, aišku, savo sekėjų dėl neatskleistų ketinimų. Džiaugiuosi bent tiek, kad pavyko išrinkti laimėtojus ir kad prizai keliauja pas juos. Kas liečia prizus, tai dėl krūtinės korekcijos ir didinimo operacijos, aš jokiais būdais nenoriu, kad jūs priimtumėte klaidingai mano nuomonę dėl šio prizo pasirinkimo. Tai nėra „pagražink savo išvaizdą nemokamai“. Tai yra pagalbos moteriai prizas.“

„Ir dėl visų jūsų komentarų man be proto sunku. Mano šeimai irgi. Mums be proto sunku. Manau, kad pats geriausias būdas dabar ir geriausias sprendimas šiai akimirkai – tiek mano šeimos, tiek mano sekėjų atžvilgiu – man pasitraukti iš socialinės medijos veiklos kuriam laikui. Ir apmąstyti viską, kas įvyko su šia situacija, ir pabūti, skirti daugiau laiko savo šeimai. Ačiū visiems, kurie mane palaikėte ir dar kartą visų atsiprašau“, – kalbėjo Julija.

Po skandalingo konkurso pasisakė ir advokatė Vilija Viešūnaitė – ji pateikė oficialią išvadą dėl visuomenėje rezonansą sukėlusio žaidimo.