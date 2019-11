Po kalbų apie apnuogintą krūtinę – Monique atsakas: nebūkime seksizmo kulto aukomis

Į sceną užlipusią atlikėją pasitiko renginio vedėjas Rolandas Mackevičius, kuris uždavė klausimą Monique: „Ar tu nepamiršai šiandien ko nors?“. Greičiausiai vyras svarstė, kad Monique pamiršo užsidėti liemenėlę. Tačiau atlikėja nesutriko ir atrėžė: „Tikrai ne!“.

Po renginio praėjus kelioms dienoms Monique nusprendė nebetylėti ir apie susiklosčiusią situaciją pasisakė socialine tinkle „Instagram“. „Pajutau, kad kai šita tema apie įvaizdį palietė mane, iš tikrųjų palietė labai daug žmonių ir ypatingai, moterų. Todėl jaučiu pareigą ir norą pasakyti, kad mano suvokimu tai, kaip apsirengi – nekeičia tavęs kaip žmogaus. Nesumažina talento, proto, įgūdžių, patirties ar bet ko, už ką tave gerbia kiti, dėl ko esi ypatingas. Aš pati noriu būti drąsi ir noriu skatinti kitas tokiomis būti, šiuo atveju – rengtis taip, kaip norisi“, – socialiniame tinkle apie susiklosčiusią situaciją svarstė Monique.

Mergina prabilo ir apie visuomenėje vyraujančius įsitikinimus. „Man gaila, kad mes vis dar esam įstrigę seksistiškuose įsitikinimuose. Jei moteris apsirengia atviriau – yra linčiuojama. Vyriškiau – yra linčiuojama. Kiršinama viena su kita, nes juk reikia konkuruoti. Verčiama lygintis vienai su kita, dėl to, pamačius gražiai apsirengusią merginą šalia, nekyla noras pasakyti jai komplimento, veikiau apšnekėti ar tiesiog palyginti su savimi.

Tai verčia mus jaustis blogai kasdien, nes nei pačios sau leidžiam iki galo būti savimi, nei drąsinam kitas tokiomis būti. Tad, aš labai skatinu tvirtai RINKTIS nebūti patyčių/seksizmo kulto auka ir nepasiduoti. Nes mes nekontroliuojam to, ką sako žmonės aplinkoje, bet kontroliuojam savo reakciją ir veiksmus po to, kai tai išgirstam. Ar jie bus mūsų pačių naudai? Labai to linkiu. Myliu jus visus ir visas, Monique“, – įraše mintis dėstė atlikėja.