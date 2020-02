Bausmė merginą bandžiusiam išžaginti paaugliui papiktino žinomus žmones: tyčiojatės?

Primename, kad praėjusių metų gegužę, kai kaimo turizmo sodyboje buvo žiauriai sumušta ir mėginta išžaginti nepilnametė jurbarkietė, į pagalbą jai suskubo žinomi žmonės. Verslininkė Daina Bosas ir komunikacijos specialistas Saugirdas Vaitulionis. Būtent jie surado nukentėjusiai merginai, kaip teigta, nemokamai atstovausiantį advokatą M. Vasiliauską ir grožio kliniką, kuri turėjo pagelbėti atitaisant nepilnametei padarytus sužalojimus.

Išgirdusi naujienas apie jurbarkietės skriaudėjui teismo skirtą bausmę, D. Bosas neslėpė pasipiktinimo. „O mes kaip kokie iškrypėliai tai toleruojame. Šlykštu. Diskusija verda tik socialinių tinklų lygmenyje. Nu ir ką tai pakeis? Ką pakeis jūsų kvailos žinutės man? „Žadėjote padėti!“, „Gelbėkit mergaitę“ ir t. t. Kas aš? Prezidentė, teisėja ar įstatymų kūrėja? Su Saugirdu padarėme, ką galėjome ir vis dar darome! O ką darote jūs? Tai pirmyn, prie teismo su šakėm, prie Seimo ar prie Prezidentūros, nes žinutes siuntinėti, daug proto anei pastangų, nereikia. Pripažinkim, mes gyvename išbalansuotoje valstybėje ir artėja diena, kai prasidės linčo teismai, nes i teisėsaugą kreiptis nėra prasmės. Patirsi tik dar vieną pažeminimą“, – kritikos strėles leido D. Bosas.

Kaip jums teisingumas? Lygtinai. Į kalėjimą nesės. Į pataisos namus irgi. Net mėnesiui.

Tiesa, po teismo sprendimo pasipiktinimo banga kilo ne tik tarp žinomų žmonių, bet ir visuomenėje. Siekdami, kad Tauragės apylinkės teismo sprendimas būtų pakeistas, žmonės sukūrė elektroninę peticiją, kurioje reikalauja, kad aštuoniolikmečiui būtų skirta reali laisvės atėmimo bausmė bei išsiaiškinta, ar niekas nedarė lemiamos įtakos prokurorei ir teisėjai.

Dainininkė Erica Jennings feisbuke ne tik pasidalijo minėta peticija, bet taip pat ir pasisakė apie jurbarkietės istorijos teismo sprendimą. „Šiandien Tauragės apylinkės teisme paskelbtas nuosprendis nepilnametę merginą žiauriai sudaužiusiam ir seksualiai prievartavusiam jurbarkiečiui M. I. Teismas vyrui skyrė trejus metus ir keturis mėnesius įkalinimo bausmę atidedant trejiems metams. Po trejų metų teismas spręs, ar buvęs sportininkas pasimokė, ar vis tik jį reikia uždaryti į įkalinimo įstaigą“, – feisbuke rašė dainininkė.

Teisingumo klausimą socialinėje erdvėje svarstė ir prodiuseris Kristupas Krivickas „Kaip jums teisingumas? Lygtinai. Į kalėjimą nesės. Į pataisos namus irgi. Net mėnesiui. Smurtautojas apsiverkė iš laimės išgirdęs teisėjos nuosprendį. Ketvirtadienį Tauragės apylinkės teisėja Gražina Gudžiūnienė paskelbė, kad jaunuolis nuteisiamas trejiems metams ir keturiems mėnesiams nelaisvės, bausmės vykdymą atidedant trejų metų terminui“, – pasipiktinimo neslėpė vyras.

Komunikacijos specialistė Julija Žižė tokį teismo sprendimą prilygino pasityčiojimui. „Net nepasodins? Jūs juokaujate??? Tyčiojatės? Man jau baisu šitoje šalyje auginti dvi savo dukras! Man tikrai baisu!!! Prašau pasakykite, kokiu būdu tada ieškoti teisybės?!! Aš be žodžių ir realiai pakraupusi“, – kritikos strėles leido J. Žižė.

Televizijos laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė teigė, kad toks teismo sprendimas pademonstravo požiūrį į smurtą prieš moteris. „Aš esu mama, auginanti mergaitę. Įstatymus ne Dievai, o žmonės kuria! Esu šokiruota! Taip pademonstruotas požiūris į smurtą prieš moterį ir jos prievartą! Nejau moterų organizacijos nereaguos į tai?“ – mintis dėstė televizijos laidų vedėja.

Siūlys nuosprendį skųsti

Nukentėjusiosios advokatas ketvirtadienį portalo žurnalistams taip pat sakė, kad savo klientą ragins skųsti pastarąjį Tauragės apylinkės teismo sprendimą, kai nepilnametės skriaudėjui buvo skirta ne reali – penkerių metų laisvės atėmimo bausmė sausį pasiūlyta tyrimą kuravusios prokurorės Editos Mikalainienės, o lygtinė atidedant jos vykdymą trejiems metams.

Aš esu mama, auginanti mergaitę. Įstatymus ne Dievai, o žmonės kuria! Esu šokiruota!

„Jau esu sakęs, kad viena – formaliai siūlyti penkerius metus, bet prieš tai kalbėti už gynėjo advokatą pasakant, koks yra geras kaltinamasis, kad vis dėlto jis yra jaunas ir panašiai. Viena yra pasiūlyti penkerius metus, kita – kalbėti prieš tai, kaip vis dėlto reikėtų svarstyti bausmės vykdymo atidėjimo klausimą. Tai yra teisiniai dalykai, kurie lieka už teismo durų, kai posėdžiai – uždari“, – detalizavo M. Vasiliauskas.

Teismo motyvai

Teisėjo padėjėjas Mindaugas Radvila, kalbėdamas apie pastarąjį teismo sprendimą, teigė, kad minėtas bausmės tipas taikytas todėl, kad jis anksčiau nusikaltęs ir teistas nebuvo, pripažino savo kaltę bei nuoširdžiai gailėjosi dėl padarytų veiksmų. Be to, nusikaltimą padarė būdamas nepilnametis. Atsižvelgta ir į tai, kad vaikinas per metus nebuvo baustas administracine tvarka.

„Nuteistasis savo noru nukentėjusiajai atlygino neturtinę žalą. Susitarė su Teritorine ligonių kasa dėl nukentėjusiosios gydymo išlaidų atlyginimo“, – detalizavo Tauragės apylinkės teismo atstovas.

Aštuoniolikmečiui teismas skyrė auklėjamojo poveikio priemones – per visą bausmės atidėjimo laikotarpį jaunuolis turės mokytis arba dirbti, nekeisti gyvenamosios vietos. Taip pat, kadangi vaikinas nusikaltimą padarė būdamas neblaivus, teismas jį įpareigojo dvylika mėnesių nevartoti alkoholinių gėrimų.

„Pastarosios auklėjamojo poveikio priemonės skirtos todėl, kad greičiau būtų atlyginta padaryta žala, kuri priteista nukentėjusiajai“, – akcentavo M. Radvila.

BNS pateiktais duomenimis, jurbarkietės skriaudėjas turės atlyginti 5 tūkst. eurų žalą nukentėjusiajai, 2 tūkst. eurų nukentėjusiosios tėvui ir padengti bylinėjimosi išlaidas.