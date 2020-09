Po Debesėlio kostiumu dainuojančio Ž. Grigaičio nepažino ir komisija, ir žmona

„Tik Livija Gradauskienė buvo per plauką nuo teisybės. Aišku, mes ne kartą esame kalbėję radijuje, tad jau prieš lipant į sceną, jaudinausi, kad iš balso ji mane akimirksniu pažins. Laimei, nors ji ir sudvejojo, bet galiausiai pasidavė ir nusekė kitais, galvodama, kad aš – Juozas. Nesuvokiu, kaip jie galėjo taip susipainioti. Mes su Juozu vaikystėje buvom kaimynai, tačiau, kad kažkas supainiotų mūsų balsus? Juk jie nė kiek nepanašūs!“ – įspūdžiais po kaukės nuėmimo įslaptintame šou „Kaukės“ dalijosi Debesėlis Ž. Grigaitis.

Tiesa, pirmą sykį išvydęs savo kostiumą, Ž. Grigaitis dėl dalyvavimo šiame šou norėjo apsigalvoti. „Pamačius įspūdingo dydžio kaukę, iš kokių penkiolikos dalių sudarytą kostiumą ir 20 centimetrų dydžio aukštakulnius, ant kurių, supratau, stovėdamas ir turėsiu eiti į sceną, labai išsigandau. Nors apdaro grožis – nepaprastas, toks kostiumas gėdos nepadarytų nei Eltonui Johnui, nei Madonnai, tačiau aš nesu pasaulinio lygio atlikėjas. Suvokiau, kad jame judėti bus be galo sudėtinga“, – užklupusiomis baimėmis dalijosi Ž. Grigaitis. Stilingo verslininko nerimas nebuvo laužtas iš piršto. Persirengimo kambaryje, belaukiant pasirodymo ir užsidėjus aukštakulnius Žilvinas suprato, kad, išties, vos pastovi ant kojų, sunkiai nulaiko pusiausvyrą. „Viduje – beprotiškai karšta. Nieko nesimato. Nepaeinu. O taip turėjau dar ne tik kūrinį atlikti, bet ir bent šiek tiek judėti ant scenos stebint žiūrovams. Tikrai bijojau atrodyti kaip visiškas nevykėlis. Bet... Dainavau iš visos širdies“, – pasakojo verslininkas Ž. Grigaitis.

Vyras su pasiūlymu filmuotis LNK „Kaukėse“ vis dėlto sutiko norėdamas įprasminti neseniai atšvęstą penkiasdešimtmetį. „Norėjau jubiliejinio iššūkio sau. Kad proga ilgai nepasimirštų. Be to, prisiminiau savo gyvenimo šūkį – imti visas gyvenimo teikiamas galimybes godžiai, nedvejojant”, – sakė Ž. Grigaitis.

Vakar šou įrašą verslininkas parodė savo žmonai. „Man buvo įdomu, ar ji atpažins mane, ar ne. Nors man labai keista, tačiau ji nesuprato, kad esu Debesėlis. Išvydus mane be kaukės ji labai nustebo, ir, manau, kad net šiek tiek užpavydėjo. Elle taip pat iš šou verslo, tačiau jos mieste Melburne dėl užklupusios pandemijos jau gerus pusę metų nevyksta jokie renginiai. Ji dėl to smarkiai išgyvena, liūdi ir nuobodžiauja. Be to, negalim susitikti, nes nevykdomi jokie skrydžiai. Todėl jai stebėti mane tokiame smagiame šou buvo ir didelė pramoga, ir šioks toks širdies skausmas“, – asmeninio gyvenimo detalėmis dalijosi Ž. Grigaitis.

O štai komisijos nariai neslepia šoko dėl tokio netikėto radinio po kauke. „Mes savo persirengimo kambarėlyje apsitarėme, kad Debesėliu gali būti dizaineris Juozas Statkevičius, stilistas Mantas Petruškevičius arba... Žilvinas Grigaitis. Tada išgirdom dainą ir, nesuprantu kaip, bet balsas mus nuvedė visai ne ten kur reikia“, – savo įspūdžiais dalijosi komisijos narė, TV laidų vedėja I. Kavaliauskaitė. „Aš juk žinojau, kad ten jis. Patys matėte, apsigalvojau tik paskutinę akimirką. Na, ir kas mane tempė už to liežuvio galo? Na, tai tik parodo, kad savo intuicija „Kaukėse“ pasitikėti būtina“, – komentavo komisijos narė L. Gradauskienė.

Paslaptingiausiame šou liko devynios po įspūdingais kostiumais pasislėpusios garsenybės. „Kaukės“ jau sekmadienį, 19.30 val., per LNK.