Po beveik 40 metų pasirodė naujas ABBA albumas

Kultinė švedų grupė ABBA po beveik 40 metų pertraukos išleido naują studijinį albumą. Nuo vidurnakčio „Voyage“ galima įsigyti ir internete, ir kompaktinių ar vinilinių plokštelių, tai pat kasečių pavidalu. Albume yra jau iš anksto paskelbtos dainos „I Still Have Faith In You“, „Don’t Shut Me Down“ ir „Just A Notion“ bei septyni nauji kūriniai, atliekami Agnethos Fältskog, Björno Ulvaeuso, Benny Anderssono ir Anni-Frid Lyngstad.