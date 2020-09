Po banano kauke besislėpusio S. Jasaičio nepažino net broliai Lavrinovičiai

Nei vienam komisijos nariui nepavyko atspėti, kad prieš juos dainuoja banano kostiumu vilkintis Simas Jasaitis. Tačiau spėjimų pasitaikė labai įdomių. „Šį vakarą supratau esminį dalyką. Pasirodo, kad mūsų geras draugas Simas tikrai puikiai moka saugoti paslaptis. Įsivaizduojat, mes su juo dar prieš savaitę susitikom kartu į krepšį pamėtyti. Na, ir jis visą laiką tylėjo. Nė žodeliu neprasitarė, kad uždainuos. Juk žinojo, kad mes „Kaukių“ komisijoj sėdėsim. Šaunuolis, tikrai. Labiau galvojom, kad čia koks irkluotojas arba verslininkas. Nors... Jau prieš pat nuimant banano kaukę, nuojauta kažkaip šnabždėjo, kad čia jis“, – apie savo bičiulio pasirodymą naujojo muzikinio šou „Kaukės“ scenoje labai šiltai atsiliepė D. Lavrinovičius.

Paslapties saugojimas įsiminė ir S. Jasaičiui. „Kvietimą dalyvauti projekte gavau kaip tik tuo metu, kai su broliais ruošėmės rungtyniauti viename turnyre. Jau buvau sutikęs slėptis po kauke, kai sužinojau, kad broliai ruošiasi užimti komisijos narių vietas. Nusprendžiau, kad bus visai įdomu. Žinoma, buvo nelengva išlaikyti paslaptį, ypač, kai jie pasakojo, kaip ruošiasi projektui, kaip bus įdomu sužinoti, kas slepiasi po kaukėmis. Broliai kalbėdami su manimi, net nenumanė, kad po viena jų būsiu aš“, – įspūdžiais po pirmosios LNK „Kaukių“ laidos dalinosi S. Jasaitis.

Pats S. Jasaitis anksčiau dainuoti ant scenos nelipo, todėl, pasak vyro, lengva jam tikrai nebuvo. „Taip, tarp draugų, per vakarėlius gal ir esu bandęs, tačiau šitaip – kad atsistočiau su mikrofonu ant scenos... Na, tokį iššūkį patyriau pirmą kartą. Iki pat projekto pradžios vyko derybos dėl to, kurioje šalyje ar klube žaisiu, todėl turėjau šiek tiek daugiau laiko ir leidausi į avantiūrą. Labai jaudinausi, filmavime drebėjo rankos, bet, manau, jaudulys nepakišo kojos, svarbiausia, kad to nesimatė, ir niekam nepavyko manęs pažinti“, – apie džiaugsmą, patirtą vedžiojant brolius Lavrinovičius bei kitus komisijos narius už nosies, pasakojo krepšininkas S. Jasaitis. Tiesa, Simas neslepia – jam labai gaila, kad iškrito pats pirmas. Iškart po eterio, kai paaiškėjo, kad po kauke Simas, ką tik kontraktą pasirašęs krepšininkas pasakojo, kad sulaukė ir kelių kolegų žinučių su sveikinimais ir nuostaba, kad būtent jis dalyvavo projekte. „Buvo faina, jaudinausi, bet kiek žinau, viskas ekrane atrodė neblogai, džiaugiuosi“, – savo įspūdžiais dalijosi S. Jasaitis, pirmadienio rytą apie savo pasirodymą išsamiau pasakosiantis RC eteryje.

Komisijos narė Livija Gradauskienė taip pat apsigavo, nors šaudė arčiau nei broliai. Ji buvo įsitikinusi, kad ant scenos yra krepšininkas Šarūnas Jasikevičius. „Jis tikrai atrodė labai panašiai. Aukštas, matosi, kad sportininkas, o be to, kai kuo nors taip įsitikini – pradedi tą žmogų ir girdėti. Todėl, kai nusiėmus kaukę priešais save išvydau Simą, tikrai likau nustebinta. O išgirdus jį dainuojantį jau be kaukės, negalėjau suprasti, kaip gi atsitiko, kad aš ėmiau ir šitaip neatspėjau?“ – apie netikėtumus LNK muzikiniame šou „Kaukės” pasakojo L. Gradauskienė. Moteris nekantrauja sulaukti, kada šiame šou bus nuimta liūto kaukė. Ji mano, kad po šiuo kostiumu atras savo buvusį kolegą Leonardą Pobedonoscevą. „Užuominos man jį labai priminė. Leo – tikrai labai nagingas, gali bet ką pataisyti. Be to, nežinau kito garsaus žmogaus, kuriam taip tiktų liūto personažas”, – savo spėjimais dalijosi žavioji komisijos narė L.Gradauskienė.

Stiprių emocijų pirmosios laidos metu teko patirti ir broliams Lavrinovičiams. „Kurį laiką nesuvokiau – ar gali būti, kad priešais mane dainuoja žmona? Figūra jos panaši, dainuoti irgi moka, o paskambinus iš studijos Tatjana kaip tyčia ragelio nepakėlė. Ar ji iš tiesų Lapė? Dabar namie privalėsiu stebėti ją daug atidžiau“, – įspūdžiais dalijosi brolis LavTwins K. Lavrinovičius.

Intriga auga. Antroji „Kaukė“ bus nuimta sekmadienį, 19.30, per LNK.