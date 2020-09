Paskelbė, kada baigsis Kardashianų šeimos televizijos realybės šou

Ilgamečio šeimos realybės šou „Gyvenimas su Kardašianais“ (Keeping up with the Kardashians) žiūrovai turės paieškoti kitų kanalų, kaip sekti garsiosios šeimos gyvenimą, televizijos šou žvaigždei Kim Kardashian (Kim Kardašian) antradienį pranešus, kad kitais metais šis projektas baigsis.