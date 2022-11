Pasaulio rekordo sieksiantis A. Valujavičius netrukus pradės kelionę per Atlanto vandenyną

Keliautojas Aurimas Valujavičius baigė pasiruošimą ir netrukus pasiners į didžiausią savo gyvenimo iššūkį – „Lituanica powered by Audimas“ kelionę. Siekdamas paminėti 90-ąsias S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą metines, užfiksuoti Lietuvos ir pagerinti pasaulio rekordą, jis ketina per 110 dienų perplaukti Atlanto vandenyną vienviete irkline valtimi. Keliautojas siekia tapti pirmuoju tai padariusi lietuviu ir trečiuoju šį maršrutą įveikusiu žmogumi pasaulyje. Istorinės, o kartu ir rekordinės kelionės užkulisiai bus įamžinti dokumentiniame filme, kuris pasirodys 2024-iais.