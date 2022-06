Pagrindinius MTV kino apdovanojimus pelnė Zendayos „Euforija“ ir „Žmogus-voras“

Zendaya (Zendaja) sekmadienį dominavo per MTV kino ir televizijos apdovanojimų ceremoniją, kai geriausiu televizijos šou ir geriausiu filmu buvo pripažinti atitinkamai jos drama „Euforija“ (Euphoria) ir komercinės sėkmės sulaukusi juosta „Žmogus-voras: nėra kelio atgal“ (Spider-Man: No Way Home).