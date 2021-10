P. Kazlauskas metus nežinojo, kad yra pensininkas ir negavo pensijos

„Man draugai sako: Petrai, o kada tu eisi į pensiją? Sakau, 65 metų. Ir aš laukiu tos dienos. „Sodra“ paprastai praneša, kai tu neprimoki keturių eurų, skambina, kai esi skoloje, kad neva valstybę apiplėšinėji. Čia laukiu, laukiu, niekas nepraneša, niekas neskambina. Nueinu, sako, jūs jau metus pensijoj. Aš net atsilošiau. Kaip man buvo nepatogu, Liveta visi metai gyvena su pensininku ir to nežino“, – LNK laidai KK2 šį antradienio vakarą, 19.30 val., šypsodamasis pasakos P. Kazlauskas.

Petro ne tik niekas neinformavo, kad jis jau pensininkas, metus „Sodra“ nemokėjo jam pensijos. Be to, visus tuos metus Petras mokėjo PSD mokestį – 40 eurų per mėnesį, nors pensininkams mokėti PSD nereikia ir tų pinigų Kazlauskams, panašu, niekas negrąžins.

„Po to, kai nuėjome ir sužinojome, kad visus metus žmogus yra pensijoje, sako, mes grąžinsime pinigus tik už pusę metų, tokia yra įstatymo tvarka. Na, tai štai tokia tvarka“, – rodydama nykštį žemyn, pasakos Liveta.

Labai maža, 190 eurų, aš suskaičiavau, jeigu migrantams skiria 15 eurų per dieną pavalgyt, tai man išeitų pavalgyt 50 centų per dieną.

Petro užgyventa pensija labai jau ne ori. „Labai maža, 190 eurų, aš suskaičiavau, jeigu migrantams skiria 15 eurų per dieną pavalgyt, tai man išeitų pavalgyt 50 centų per dieną“, – skaičiuos dainininkas.

„Petreli, būk orus pensininkas, taupyk pinigėlius. Rūpinkis savo sveikata, būk geras dabar, nes žinok, pensija maža, aš tave turėsiu išlaikyti“, – kvatosis Liveta.

Kadangi jau atėjo branda, tai dar negavęs pirmos pensijos Petras kartu su žmona Liveta nulėkė pas plastikos chirurgus. Abu Kazlauskai pasikėlė akių vokus.