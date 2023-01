P. Hilton sūpuoja pirmagimį: vaiką pagimdė surogatinė motina

Trečiadienį Paris Hilton savo sekėjams socialiniuose tinkluose pranešė džiugią žinią apie tai, kad pagaliau tapo mama. Žinoma moteris įkėlė nuotrauką su kūdikio rankele ir įrašu „Tu jau ir taip be galo mylimas“ ( angl. „You are already loved beyond words“.)